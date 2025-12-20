Kuća s najpoznatijim pogledom u Hollywoodu: Prvi put je na prodaji nakon 65 godina

Po prvi put u povijesti, legendarna Stahl House u Hollywood Hillsu izlazi na tržište nekretnina. Njena jedinstvena konstrukcija od stakla i čelika, koja spaja unutarnji i vanjski prostor, desetljećima je simbol modernističke arhitekture i inspiracija za fotografe i arhitekte širom svijeta.

Prodaja ove ikone Hollywooda stoga znači više od promjene vlasnika – riječ je o prijenosu odgovornosti za očuvanje jednog od najvažnijih arhitektonskih nasljeđa 20. stoljeća, piše Arhitect Magazine.

