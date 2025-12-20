FREEMAIL
LEGENDARNA NEKRETNINA /

Kuća s najpoznatijim pogledom u Hollywoodu: Prvi put je na prodaji nakon 65 godina

Foto: Profimedia
Nakon 65 godina u vlasništvu iste obitelji, jedna od najprepoznatljivijih rezidencija na svijetu, Stahl House, smještena visoko u holivudskim brdima, prvi je put u povijesti stavljena na prodaju. Ovo arhitektonsko remek-djelo, poznato i kao Case Study House 22, postalo je globalni simbol modernizma, glamura Los Angelesa i optimizma poslijeratne Amerike, a sada traži novog vlasnika spremnog preuzeti brigu o njezinoj ostavštini.
Po prvi put u povijesti, legendarna Stahl House u Hollywood Hillsu izlazi na tržište nekretnina. Njena jedinstvena konstrukcija od stakla i čelika, koja spaja unutarnji i vanjski prostor, desetljećima je simbol modernističke arhitekture i inspiracija za fotografe i arhitekte širom svijeta.

Prodaja ove ikone Hollywooda stoga znači više od promjene vlasnika – riječ je o prijenosu odgovornosti za očuvanje jednog od najvažnijih arhitektonskih nasljeđa 20. stoljeća, piše Arhitect Magazine.

Pogledajte u galeriji kako izgleda ova impresivna nekretnina.

20.12.2025.
6:53
Antonela Ištvan
Profimedia
HollywoodKućaVila
