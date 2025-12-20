FREEMAIL
VELIKO SLAVLJE /

VELIKO SLAVLJE /

Nives Celzijus je te večeri gorila: Pogledajte kakav je tulum priredila

Nives Celzijus je te večeri gorila: Pogledajte kakav je tulum priredila
Foto: Borna Filic/pixsell
Prije 11 godina Nives Celzijus proslavila je svoj 33. rođendan nastupom u zagrebačkom klubu Bunga Bunga, gdje je bila u središtu pozornosti. Za rođendansku večer odabrala je kratku, usku crnu haljinu sa zlatnim detaljima, koju je upotpunila crvenim ružem i crnim štiklama, dok je kosu nosila raspuštenu, bujnu i kovrčavu. Atmosfera u klubu bila je na vrhuncu, a slavlje je potrajalo do kasnih sati. Kako je izgledao rođendan koji se i danas pamti, pogledajte u našoj galeriji.

20.12.2025.
9:54
Hot.hr
Borna Filic/pixsell
Nives CelzijusRodendan ProslavaRođendan
Nives Celzijus je te večeri gorila: Pogledajte kakav je tulum priredila