Iako su je svi napadali da je sponzoruša i da Marshalla iskorištava zbog novca, ona je sve demantirala. "Nitko me nikada nije volio i poštovao kao on. Volim ga zbog toga. Dosta mi je toga da me optužuju da sam sponzoruša. Jednostavno me uzbuđuju staračke pjege", izjavila je Anna jednom. Njezin suprug je preminuo 14 mjeseci nakon braka zbog upale pluća, a kod nje je krenula drama sa sudskim sporovima.