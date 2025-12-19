FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEZABORAVNA ATMOSFERA /

Kratke haljine i visoke potpetice: Pogledajte kako se partijalo prije14 godina

Kratke haljine i visoke potpetice: Pogledajte kako se partijalo prije14 godina
Foto: Emedjimurje
1 /26
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U ovotjednom izdanju serijala U rikverc petkom portala eMedjimurje, vraćamo se u prosinac 2011. i blagdanski ugođaj legendarnog kluba Paladin u Čakovcu. Blagdanski mjesec bio je i svojevrsna modna pista. Kratke haljine, visoke potpetice, upečatljivi remeni i tada aktualne kombinacije boja davale su dodatni sjaj večerima, a svatko je na svoj način donosio osobni stil u blještavilo prosinca. Ova fotogalerija donosi djelić atmosfere koja je prosinac u Paladinu činila posebnim i nezaboravnim.

19.12.2025.
17:05
Hot.hr
Emedjimurje
čakovecPartyBlagdani
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEZABORAVNA ATMOSFERA /
Kratke haljine i visoke potpetice: Pogledajte kako se partijalo prije14 godina