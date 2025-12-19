Kratke haljine i visoke potpetice: Pogledajte kako se partijalo prije14 godina

U ovotjednom izdanju serijala U rikverc petkom portala eMedjimurje, vraćamo se u prosinac 2011. i blagdanski ugođaj legendarnog kluba Paladin u Čakovcu. Blagdanski mjesec bio je i svojevrsna modna pista. Kratke haljine, visoke potpetice, upečatljivi remeni i tada aktualne kombinacije boja davale su dodatni sjaj večerima, a svatko je na svoj način donosio osobni stil u blještavilo prosinca. Ova fotogalerija donosi djelić atmosfere koja je prosinac u Paladinu činila posebnim i nezaboravnim.