Bernadette jesi li to ti? Omiljena štreberica zapravo je zavodljiva plavuša koja mami uzdahe

Melissa Rauch (45) postala je prepoznatljiva široj publici kao simpatična i štreberski nastrojena Bernadette u seriji Teorija velikog praska, koju možete gledati na RTL 2. Na ekranu je nosila naočale, strogo vezanu kosu i simpatične, ali konzervativne outfite, što je dodatno naglašavalo njen štreberski lik.

Međutim, u stvarnom životu Melissa je prava plavuša puna šarma i seksipila. Glumica često pokazuje potpuno drugačiju, glamuroznu stranu sebe, rušeći stereotipe o svom liku iz serije. Osim što je talentirana i uspješna u glumi, Melissa dokazano zna kako spojiti humor, inteligenciju i seksepil u privatnom životu i na crvenom tepihu, a kako danas izgleda, pogledajte u našoj galeriji.