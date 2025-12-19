FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RUŠI STEREOTIPE /

Bernadette jesi li to ti? Omiljena štreberica zapravo je zavodljiva plavuša koja mami uzdahe

Bernadette jesi li to ti? Omiljena štreberica zapravo je zavodljiva plavuša koja mami uzdahe
Foto: Cbs Collection Collection/everett/profimedia
Melissa Rauch (45), glumica koja je osvojila publiku širom svijeta ulogom Bernadette Rostenkowski-Wolowitz u popularnoj seriji The Big Bang Theory, i dalje gradi impresivnu karijeru u Hollywoodu.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Melissa Rauch (45) postala je prepoznatljiva široj publici kao simpatična i štreberski nastrojena Bernadette u seriji Teorija velikog praska, koju možete gledati na RTL 2. Na ekranu je nosila naočale, strogo vezanu kosu i simpatične, ali konzervativne outfite, što je dodatno naglašavalo njen štreberski lik.

Međutim, u stvarnom životu Melissa je prava plavuša puna šarma i seksipila. Glumica često pokazuje potpuno drugačiju, glamuroznu stranu sebe, rušeći stereotipe o svom liku iz serije. Osim što je talentirana i uspješna u glumi, Melissa dokazano zna kako spojiti humor, inteligenciju i seksepil u privatnom životu i na crvenom tepihu, a kako danas izgleda, pogledajte u našoj galeriji. 

19.12.2025.
7:05
Hot.hr
Cbs/everett/profimedia
Teorija Velikog Praska
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
RUŠI STEREOTIPE /
Bernadette jesi li to ti? Omiljena štreberica zapravo je zavodljiva plavuša koja mami uzdahe