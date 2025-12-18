Suluda atmosfera u Krakovu: Ukrajinski svirači ukrali show, protiv Rijeke navijao i Djed Božićnjak

Rijeka je u Krakovu protiv Šahtara odigrala nulu u šestom kolu Konferencijske lige te tako u posljednjem kolu skupina osigurala plasman u nokaut fazu.

Od prve minute Rijeka se odlično postavila i nije dopuštala previše prostora poletnim Brazilcima da se poigravaju. Izlazila je momčad Victora Sancheza visoko i po izgubljenoj lopti odmah radila presing.

Šahtar je u desetoj minuti ostao bez najvrjednijeg igrača i Arda Turan je morao raditi zamjenu. Marlon Gomes se uspio ozlijediti kada je pokušao oduzeti loptu Menalu.

Lijepo je izlazila Rijeka u polukontre i kontre, a posebno je dobro izgledao Vignato. Dobro su 'domaćini' držali Fruka pa je Vignato razigravao, a Rijek prvo poluvrijeme suvereno privela kraju s 'nulom' u džepu i mjestom među 24 momčadi. Ostali rezultati su na poluvremenu bili tako posloženi da bi Rijeka s minimalnom pobjedom bila među prvih osam i imala izravan put u osminu finala.

U drugo poluvrijeme ušlo se odmah žestoko, a Rijeka je u 49. imala veliku priliku za vodstvo. Adu-Adjei je presjekao jedno loše dodavanje Fesyuna i imao zicer, ali otišla je lopta po travi uz lijevu stativu.

Nova velika prilika za Rijeku stigla je u 65. minuti. Lasickas je dao uz aut liniju po desnoj strani za Menala, a ovaj uposlio Ndockyta. Njegov slab udarac je obranio Fesyun, ali je Fruk uhvatio loptu koja je išla u gol-aut. Ubacio je oštru loptu u sredinu, ali nije to uspio Adu-Adjei zahvatiti i skrenuti u gol. U nastavku akcije je Fruk još jednom pokušao ubaciti, lopta se odbila do Vignata koji je pucao preko gola.

Pokušavala je Rijeka do samog kraja zabiti taj jedan gol koji bi ju odveo među najboljih osam momčadi i izravno u osminu finala, ali Šahtar je na mišiće i iskustvo održao nulu.

Veselo je bilo i na tribinama gdje su ukrajinski svirači ukrali show, a protiv Rijeke je navijao i Djed Božićnjak.

