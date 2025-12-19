FREEMAIL
Pogledajte nestvarne prizore iz špilje u našem susjedstvu: Žive jaslice i mistika biblijskog čuda

Foto: Borut Zivulovic/f.a. Bobo/f.a. B
Veličanstveni događaj, koji se održava u najljepšim podzemnim dvoranama Postojnske jame rijetke će ostati ravnodušnima.
1 /17
Nestvarni prizori iz slovenske Postojnske jame, u srcu jedne od najpoznatijih europskih špilja oživjeli su biblijsku priču rađanja Isusa.

Špilja stvara kulisu mistike, a božićna priča oživljava se kroz likove Marije, Josipa i malenog Isusa u živim jaslicama. Gotovo nestvarni prizori bezvremenske priče oduševit će posjetitelje ove prirodne atrakcije te u jami Postojna pružiti nezaboravno iskustvo. Kako to izgleda kad jaslice ožive u špilji, pogledajte u galeriji. 

19.12.2025.
0:12
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Borut Zivulovic/f.a. Bobo/pixsell
Postojnska JamaSlovenijažive JasliceBožićšpilja
