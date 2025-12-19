Nestvarni prizori iz slovenske Postojnske jame, u srcu jedne od najpoznatijih europskih špilja oživjeli su biblijsku priču rađanja Isusa.

Špilja stvara kulisu mistike, a božićna priča oživljava se kroz likove Marije, Josipa i malenog Isusa u živim jaslicama. Gotovo nestvarni prizori bezvremenske priče oduševit će posjetitelje ove prirodne atrakcije te u jami Postojna pružiti nezaboravno iskustvo. Kako to izgleda kad jaslice ožive u špilji, pogledajte u galeriji.