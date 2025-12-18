Hollywood ima novu it djevojku: Kći slavnih roditelja gradi vlastiti put

Odessa A’zion jedna je od onih glumica koje publika primijeti prije nego što shvati da gleda buduću zvijezdu. Iako je odrasla u slavnoj obitelji, vlastiti put gradila je strpljivo, kroz horore, indie projekte i uloge koje nisu nudile brzu slavu. Danas, s velikim filmskim naslovima i televizijskim hitovima iza sebe, sve je češće proglašavaju najzanimljivijim novim licem Hollywooda. U galeriji pogledajte kako izgleda glumica o kojoj se sve više govori.