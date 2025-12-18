Scene s mjesta zločina su jezive! Ovdje je ubijen bivši nogometaš Ekvadora

Šokantne vijesti stižu iz Ekvadora. Nekadašnji reprezentativac Mario Pineida (33) brutalno je ubijen na ulici u Guayaquilu, dok je pored njega stradala i nepoznata žena. Njegova majka je ozlijeđena u napadu.

Barcelona je potvrdila smrt svog igrača u kratkom priopćenju:

“Barcelona s dubokim žaljenjem obavještava javnost da je u napadu smrtno stradao naš igrač Mario Pineida. Ova strašna vijest duboko je uznemirila sve nas.”

Policija istražuje slučaj, no počinitelj još nije identificiran. Suigrači su ubrzo došli na mjesto tragedije i izrazili tugu zbog gubitka.

Pineida je u Barcelonu stigao 2016. iz Independiente DV i nosio je dres kluba u 224 utakmice. Igrao je i za Fluminense i El Nacional, a u karijeri je zabio 7 golova uz 17 asistencija. Bio je poznat po borbenosti i predanosti, iako ove sezone nije često nastupao.

Za reprezentaciju Ekvadora odigrao je devet utakmica, a ranije je bio i mladi reprezentativac. Njegova prerana smrt u 33. godini šokirala je nogometni svijet i označava još jedan crni dan za nogomet.