Ovisnost, padovi i šokantna transformacija: Jedina kći Michaela Jacksona danas je druga osoba

Paris Jackson (27), kći glazbene legende Michaela Jacksona, odrasla je pred očima javnosti, ali je godinama pokušavala pronaći vlastiti identitet izvan slavnog prezimena. Danas je uspješna manekenka, glumica i glazbenica koja otvoreno govori o borbi s mentalnim zdravljem, pritiscima slave i odrastanju u neobičnim okolnostima.

Iako je često uspoređuju s ocem, Paris se svjesno distancirala od njegove sjene, gradeći karijeru na vlastitim talentima i autentičnosti. Njezin životni put obilježen je usponima i padovima, ali i jasnom porukom – da želi biti prepoznata po onome što jest, a ne samo po tome čija je kći.