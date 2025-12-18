Danas izgleda neprepoznatljivo, ne liči na sebe: 'Napravila sam ono što mi je rekao'

Arantxa Sánchez Vicario (54.), nekada najbolja tenisačica svijeta, prolazi kroz izuzetno teške trenutke. Njezina životna situacija postala je pravi pakao, a osvajačica 14 Grand Slam titula se nedavno našla na sudu zbog optužbi da je, zajedno sa svojim bivšim suprugom, poduzetnikom Josephom Santacanom, izbjegla plaćanje duga banci Luksemburg, zbog čega joj je prijetila višegodišnja zatvorska kazna.

Sve o porezu i financijskim slomovima čitajte na portalu Net.hr.

Bolni pad španjolske sportske heroine

Sud joj je izrekao uvjetnu kaznu od dvije godine zatvora, dok je istovremeno dobila novčanu kaznu od 8.640 eura.

Arantxa Sánchez Vicario je, prilikom izricanja presude 12. rujna 2023. godine, stala pred suca i rasplakala se, priznajući svoju krivnju. Također je bilo otkriveno da su ona i njen bivši suprug dugovali čak 6,6 milijuna eura, uključujući kamate na porez koji nikada nisu platili.

'Napravila sam ono što je moj suprug tražio od mene'

"Napravila sam ono što mi je rekao. Ja sam tenisačica, nemam znanje o imovini, tvrtkama, nisam se razumjela u te stvari. Vjerovala sam svom suprugu“, izjavila je Arantxa Sánchez Vicario, dodajući da je bila izmanipulirana od strane Santacane, koji je vodio njezine financije od 2009. godine, prenosi web site Firstsportz.

Iako je tijekom svoje uspješne karijere zaradila oko 17 milijuna eura, legendarna tenisačica sada ima problema sa svojim financijama, te jedva sastavlja kraj s krajem. Osim toga, tužila je svog bivšeg partnera u SAD-u, nadajući se da će otkriti gdje je nestao novac koji je navodno prebacio u inozemstvo. Inače, Španjolska je poznata kao zemlja s visokom stopom poreza na dobit, a za preko 60 000 eura mora se izdvojiti više od 45%. Stoga, mnogi sportaši, strani i Španjolski, izbjegavaju plaćanje poreza u toj zemlji.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Svoju situaciju Arantxa Sánchez Vicario opisala je kroz suze, naglasivši da se financijski oslanja na pomoć prijatelja, koji joj pomažu kako bi izdržavala svoju djecu, te da nastavlja borbu kako bi se ponovo podigla iz financijske krize.

Santacana: 'Najveća joj je greška izbjegavanje plaćanja poreza, ne to što se zaljubila u mene'

"Sama izdržavam dvoje djece, a u tome mi prijatelji pomažu", rekla je Arantxa Sánchez Vicario.

Nakon svega, bivši suprug Joseph Santacana naglasio je da Aranča ne može pobjeći od odgovornosti, te da je njezina najveća greška bila izbjegavanje plaćanja poreza i neodgovornost prema obitelji.

"Greška koju je napravila nije to što se zaljubila u mene, već to što je izbjegavala plaćanje poreza i bila neodgovorna prema obitelji. Očekujem da će istina izaći na vidjelo kad se sve završi", rekao je Santacana.

Svi koji su pratili njezinu karijeru sjećaju se njezinih uspjeha na teniskim terenima. Arantxa Sánchez Vicario bila je četiri puta osvajačica Grand Slam trofeja, a tri puta je trijumfirala na Roland Garrosu. Na WTA listi bila je 12 tjedana na prvom mjestu u singlu, a nevjerojatnih 111 tjedana u dublu. Također, osvojila je 29 titula u singlu i 69 u dublu, kao i četiri olimpijske medalje.

Nekadašnja teniska zvijezda danas se bori, kao što je i navedeno u uvodu, s teškim financijskim i osobnim problemima, no unatoč svemu, ne odustaje i pokušava pronaći izlaz iz trenutne situacije. Kroz svoju ispovijest, Arantxa Sánchez Vicario je iskreno podijelila svoju borbu s financijama, te su njezini prijatelji postali njezina ključna podrška.

Barcelonska bubamara

Legendarni komentator Bud Collins nazvao ju je "Barcelonska bumbarka" zbog njenog neprestanog zujanja po terenu, a upravo je ta neumorna energija postala njen zaštitni znak. No, dok je na terenu djelovala neuništivo, njen život izvan njega ispričao je sasvim drugačiju priču, onu o obiteljskim sukobima, financijskom slomu i borbi za vlastitu neovisnost.

Počeci u obitelji zaljubljenoj u tenis

Rođena 18. prosinca 1971. u Barceloni. Punim imenom Aránzazu Isabel María Sánchez Vicario odrasla je u obitelji u kojoj je tenis bio više od sporta. Bila je najmlađa od četvero djece, a njena starija braća, Emilio i Javier, već su krčili svoj put prema profesionalnim vodama. Slijedeći ih na terene od svoje četvrte godine, mala Arantxa je s nevjerojatnim žarom udarala lopticu o zid, razvijajući osjećaj i koordinaciju koji će kasnije postati temelj njene igre. Uz oca inženjera i majku učiteljicu, odgojena je u okruženju discipline i sportskog natjecanja, a uspjesi njene braće bili su joj stalni poticaj. Već s 14 godina, 1985. godine, postala je profesionalka, spremna suočiti se sa svijetom seniorskog tenisa.

Proboj na svjetsku scenu i vladavina na zemlji

Svijet je za Arantxu uistinu čuo 1989. godine. Kao 17-godišnjakinja, stigla je u Pariz na Roland Garros i napravila jednu od najvećih senzacija u povijesti turnira. U finalu je pobijedila neprikosnovenu vladaricu svjetskog tenisa, Steffi Graf, i postala najmlađa osvajačica French Opena. Bio je to trenutak koji je najavio dolazak nove sile. Njen stil igre bio je jedinstven. Kao defenzivna igračica s osnovne linije, posjedovala je nevjerojatnu brzinu i izdržljivost. Njena strategija bila je jednostavna, ali smrtonosna: vratiti jednu lopticu više od protivnice. Svojom sposobnošću da stigne naizgled neuhvatljive lopte i vrati ih s preciznošću, doslovno je demoralizirala suparnice.

Zemljani tereni Pariza postali su njeno kraljevstvo, osvojivši Roland Garros ukupno tri puta (1989., 1994., 1998.). Ipak, možda i najslađa pobjeda karijere dogodila se 1994. godine na betonu New Yorka. U finalu US Opena ponovno je svladala veliku Steffi Graf, postavši prva Španjolka u povijesti koja je podigla taj trofej. Ta godina bila je vrhunac njene karijere, a u veljači 1995. i službeno je postala svjetski broj jedan, poziciju koju je držala ukupno 12 tjedana.

Svestranost i uspjesi za Španjolsku

Iako je najpoznatija po pojedinačnim uspjesima, Arantxa Sánchez Vicario bila je i jedna od najdominantnijih igračica parova svoga doba. Osvojila je šest Grand Slam naslova u ženskim parovima i četiri u mješovitim parovima, čime je ukupan broj njenih najvećih trofeja narastao na impresivnih 14. Njena svestranost i timski duh posebno su dolazili do izražaja kada je igrala za svoju zemlju.

Bila je apsolutna heroina španjolske Fed Cup reprezentacije, koju je predvodila do čak pet naslova (1991., 1993., 1994., 1995. i 1998.). Do danas drži rekorde po broju ostvarenih pobjeda (72) i odigranih susreta (58) u tom natjecanju. Njena posvećenost nacionalnom dresu vidjela se i na Olimpijskim igrama. Postala je jedina tenisačica u povijesti koja je nastupila na čak pet Olimpijskih igara, osvojivši pritom četiri medalje, dvije srebrne i dvije brončane, što ju čini jednom od najodlikovanijih olimpijki u povijesti Španjolske.

Od slave do financijskog sloma

Nakon što se 2002. godine povukla iz profesionalnog tenisa, uz kratki povratak u parovima 2004., započelo je najteže razdoblje njenog života. Godine 2012. šokirala je javnost objavom autobiografije u kojoj je optužila vlastite roditelje da su lošim upravljanjem pronevjerili gotovo cjelokupnu njenu zaradu, procijenjenu na oko 60 milijuna dolara. Tvrdila je da su imali potpunu kontrolu nad njenim financijama i ostavili je u dugovima. Uslijedile su mučne sudske bitke s ocem i bratom koje su godinama punile medijske stupce.

Nevoljama tu nije bio kraj. Zbog utaje poreza između 1989. i 1993. godine, španjolski sud naložio joj je plaćanje višemilijunskog duga. Kako bi platila porez, podigla je kredit kod banke u Luksemburgu, no taj dug kasnije nije mogla vratiti. Zajedno s tadašnjim suprugom, poduzetnikom Josepom Santacanom, optužena je za prikrivanje imovine kako bi izbjegla plaćanje duga banci. Epilog ove dugogodišnje sage stigao je u siječnju 2024. godine, kada je osuđena za prijevaru na uvjetnu dvogodišnju zatvorsku kaznu. Bio je to bolan pad za jednu od najvećih sportskih heroina Španjolske.

Neizbrisiv trag unatoč svemu

Nasljeđe Arantxe Sánchez Vicario slojevito je i kompleksno. S jedne strane, ostat će upamćena kao pionirka španjolskog tenisa, sportašica koja je pokazala da se do vrha može doći ne samo talentom, već i neslomljivom voljom. Njenih 14 Grand Slam titula i pet naslova u Fed Cupu zacementirali su njen status ikone. S druge strane, njena životna priča služi kao snažan podsjetnik na opasnosti koje vrebaju iza blještavila profesionalnog sporta. Ipak, za milijune ljubitelja tenisa, ona će zauvijek ostati neumorna "Barcelonska bumbarka" koja nikada nije odustajala, boreći se za svaku lopticu kao da joj o tome ovisi život.

Galerija Arantxa Sánchez Vicario – "nekada i danas" pokazuje kako su životne okolnosti i problemi utjecali na nju.

Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na VOYO i čitajte sadržaje bez oglasa!

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatskoj na EP-u prijeti 'nagazna mina': 'Fenomenalni su'