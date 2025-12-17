Biste li se budili uz pogled na vlak i zvuk parne lokomotive? I za sve to morate izdvojiti paprenu cifru

Zamislite da se budite uz tihi zvuk parne lokomotive i pogled na vlak koji prolazi tik ispod vašeg prozora, donoseći dašak nostalgije i prošlih vremena.

Upravo takvo, jedinstveno životno iskustvo nudi povijesna kolodvorska kuća u Port Sodericku na otoku Manu, koja se nedavno našla na tržištu.

Nekada živahna željeznička postaja, a danas predivno obnovljen obiteljski dom, ova nekretnina s četiri spavaće sobe prodaje se po cijeni od 750.000 funti (približno 885.000 eura) i predstavlja rijetku priliku za posjedovanje djelića bogate željezničke povijesti, navodi agencija za nekretnine Black Grace Cowley.