DOM S DUŠOM /

Biste li se budili uz pogled na vlak i zvuk parne lokomotive? I za sve to morate izdvojiti paprenu cifru

Biste li se budili uz pogled na vlak i zvuk parne lokomotive? I za sve to morate izdvojiti paprenu cifru
Foto: Profimedia
Smještena na samoj platformi poznate parne željeznice otoka Mana, koja neprekidno prometuje od 19. stoljeća, "Station House" nudi savršen spoj idiličnog seoskog života i nesvakidašnje povezanosti s industrijskom baštinom.
1 /23
Zamislite da se budite uz tihi zvuk parne lokomotive i pogled na vlak koji prolazi tik ispod vašeg prozora, donoseći dašak nostalgije i prošlih vremena.

Upravo takvo, jedinstveno životno iskustvo nudi povijesna kolodvorska kuća u Port Sodericku na otoku Manu, koja se nedavno našla na tržištu.

Nekada živahna željeznička postaja, a danas predivno obnovljen obiteljski dom, ova nekretnina s četiri spavaće sobe prodaje se po cijeni od 750.000 funti (približno 885.000 eura) i predstavlja rijetku priliku za posjedovanje djelića bogate željezničke povijesti, navodi agencija za nekretnine Black Grace Cowley.

17.12.2025.
13:45
Antonela Ištvan
Profimedia
KolodvorStanicaVlakProdajaCijenaželjeznička Postaja
