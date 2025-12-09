Greške koje provalnicima govore da ste na putu: Stručnjak savjetuje kako da ne postanete meta

S obzirom na to da su božićni i novogodišnji blagdani sve bliže, mnogi planiraju putovanja ili posjet obitelji. No, dok se jedni vesele odmoru, kriminalci vješto prepoznaju kada je nečiji dom prazan. Razumijevanje njihovih strategija ključno je za zaštitu imovine.

Prema pisanju portala Liverpool Echo, stručnjak za sigurnost Matthew Lake iz tvrtke Guardian Safe And Vault istaknuo je najočitije znakove po kojima provalnici znaju da je nečiji dom prazan te ponudio nekoliko savjeta kako da smanjite rizik od neželjenih posjeta dok vas za vrijeme adventa nema kod kuće.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

1. Predvidljiva rasvjeta je očit znak

Jedan od najčešćih propusta su nepromjenjivi obrasci osvjetljenja. Lake napominje kako su svjetla koja su neprestano upaljena ili ugašena jasan pokazatelj da u kući nema nikoga tko bi ih kontrolirao.

Kako bi se tome stalo na kraj, preporučuje se korištenje tehnologije pametnog doma ili jednostavnih vremenskih prekidača (tajmera) za stvaranje raznolikih rasporeda paljenja i gašenja svjetala. Na taj se način stvara privid da je netko kod kuće, čime se potencijalne provalnike odvraća od njihva nauma da izaberu vaš dom.

Foto:

2. Pun poštanski sandučić i paketi pred vratima

Nagomilana pošta, leci, novine ili nepreuzeti paketi ispred ulaznih vrata jasan su signal da su stanari odsutni na dulje vrijeme. Provalnicima je to često prvi i najočitiji znak da je kuća "slobodna".

Srećom, rješenje je jednostavno. Možete zatražiti privremenu obustavu dostave pošte i novina u lokalnom poštanskom uredu. Uslugu zadržavanja pošiljki nudi i Hrvatska pošta. Za dostavu paketa, dogovorite isporuku za vrijeme kada ste kod kuće ili zamolite susjeda od povjerenja da ih preuzme i redovito prazni vaš poštanski sandučić.

3. Zapuštena okućnica odaje prazan dom

Nepokošen travnjak ljeti ili neočišćen snijeg na prilazu zimi mogu signalizirati da je nekretnina prazna. To postaje posebno uočljivo ako su okolne kuće i dvorišta uredni i održavani.

Najbolje rješenje je dogovoriti s prijateljem, rođakom ili susjedom da povremeno obiđe kuću, pokosi travu ili očisti snijeg dok ste odsutni. Time ostavljate dojam da u kući netko boravi, što je ključno za sigurnost.

Matthew zaključuje: "Iako je obeshrabrujuće, realnost je da neki kriminalci iskorištavaju blagdansko doba za osobnu korist. Međutim, uz ispravne mjere opreza, možete značajno smanjiti rizik da postanete meta i osigurati sigurnost svog doma i imovine".

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'