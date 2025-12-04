FREEMAIL
STRUČNJACI UPOZORAVAJU /

Ovo su činjenice koje biste trebali znati o mineralu koji vraća energiju
Foto: Pexels
Energija tijela često ovisi o sitnim, ali ključnim nutrijentima koji se svakodnevno unose hranom. Među njima, selen se ističe kao mineral koji podržava metabolizam, rad štitnjače i zaštitu stanica, a njegov nedostatak može polako iscrpljivati organizam. Iako se rijetko prepoznaje, upravo njegova prisutnost u prehrani može značajno utjecati na vitalnost i opću izdržljivost.
Kronični umor sve je prisutniji problem modernog života. Iako se često pripisuje stresu, nedostatku sna ili napornom ritmu, pravi uzrok ponekad se krije u prehrani jer manjak ključnih nutrijenata može značajno narušiti energiju i opću vitalnost.

Stručnjaci ističu da i male nepravilnosti u unosu minerala i vitamina mogu dugoročno utjecati na metabolizam i funkciju organa. Pravovremeno prepoznavanje i nadoknada tih nutrijenata ključni su za održavanje optimalne razine energije i općeg zdravlja, piše News Medical.

Pogledajte u galeriji kako selen pomaže organizmu i koji su simptomi njegovog nedostatka.

