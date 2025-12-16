Kaos na utakmici trećeligaša i Barce: Organizator muljao s montažnim tribinama, kasnio početak

Utakmica šesnaestine španjolskog Kupa kralja između Guadalajare i Barcelone izazvala je očekivano ogroman interes pa je uouči početka došlo do potpuno kaosa u istoimenom gradu domaćinu.

Utakmica je trebala početi u 21 sat, ali organizator je tek pola sata prije početka objavio kako se početak pomiče na 21:30 sati 'zbog organizacijskih i sigurnosnih problema'.

Utakmica je izazvala veliko uzbuđenje među navijačima trećeligaša, a klub je čak morao postaviti montažne tribine na stadionu Pedro Escartín, koji ima kapacitet od 8500 mjesta s dodatkom privremenih tribina. U 20:15 sati još nijedan navijač nije ušao na stadion, a vrata su se otvorila tek oko 20:30 sati.

Kako bi se izbjegli incidenti, kastiljski klub zatražio je pola sata odgode kako bi se omogućio postupniji ulazak i spriječila prenapučenost.

Kašnjenje u otvaranju vrata stadiona, kako piše Mundo Deportivo, bilo je uzrokovano time što je Gradsko vijeće trebalo odobriti jer mjesta na tribinama nisu bila numerirana. Nadalje, i Civilna zaštita i lokalna policija također su morale dati svoje odobrenje.

Sam predsjednik Guadalajare priznao je SER radiju da su zahtjev Gradskom vijeću u vezi s privremenom tribinom podnijeli kasno te da sada moraju provesti potrebne sigurnosne provjere za utakmicu. Unatoč tome, bio je uvjeren kako neće biti problema za navijače.

Zbog neispravnih papira prijetio je pravi kaos jer je 2000 navijača lako moglo ostati bez ulaska na stadion. Na kraju je, kako piše As, ipak osiguranje zabranilo dio kod korner zastavica i otprilike 300 ljudi je ostalo vani.

Dodajmo i kako su brojni navijači čekali u redu od 15 sati po kiši kako bi mogli pristupiti stadionu Pedro Escartín. Unatoč lošem vremenu navijači Deportiva Guadalajara priredili su svojim igračima veliku dobrodošlicu po dolasku na stadion.

Utakmica je počela u 21:30, a momčad iz Kastilje nada se da će iznenaditi i eliminirati Barcelonu, najuspješniji klub u povijesti Copa del Rey s 32 naslova.