Zajedno su više od 20 godina: Sjećate li se kako je Fani izgledala na početku veze s Kerumom?

Bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma (65) policija je privela zbog prometne nesreće koja se dogodila u petak u ranim popodnevnim satima na Mažuranićevom šetalištu kraj njegovog hotela Corner. Kerum je na sudu priznao krivnju, a zbog prometne nesreće bi u zatvoru na Bilicama trebao biti do 29. prosinca do 10 sati ujutro.

O cijelom slučaju oglasila se i njegova supruga Fani Kerum (41), koja je za domaće medije, između ostalog, kazala kako je ljuta zbog svega te kako ne planira suprugu ići u zatvor u posjetu.

Ovaj slučaj ponovno je u fokus javnosti stavio jedan od najintrigantnijih domaćih parova koji je zajedno još od 2004. godine. Svoju su vezu Fani i Kerum u početku tajili, a splitski poduzetnik je tek 2009. odlučio istupiti i u televizijskoj emisiji otkriti da već pet godina ljubi mladu Fani Horvat – i to dok je još bio u braku s Ankicom, majkom svoje dvoje starije djece. Par danas ima troje djece, a kako je izgledala njihova ljubavna priča, pogledajte u našoj galeriji.