Ovo je čista umjetnost: Pogledajte kakav spektakl je Urban priredio u rasprodanoj Areni

Sinoć je u zagrebačkoj Areni održan koncert povodom proslave 30 godina zajedničkog rada kultnog benda Urban & 4, koji su uz veliku podršku svojih vjernih fanova obilježili jubilarnu obljetnicu. Koncert pod nazivom ''Nitko osim nas'' okupio je tisuće obožavatelja, koji su uživali u nezaboravnom glazbenom spektaklu.

Bend, koji je kroz tri desetljeća postao jedan od najvažnijih na hrvatskoj glazbenoj sceni, nije zaboravio niti jednu fazu svoje bogate karijere. Na pozornici su se izmjenjivale starije pjesme, poput ''Mjesto za mene'', ''Iskra'', ''Astronaut'' i ''Male trube'', ali i noviji hitovi koji su osvojili srca novih generacija slušatelja, poput ''Blijeda u proljeće'' i ''Potpuno je nevažno''.

Koncert je, međutim, imao i posebno iznenađenje za sve prisutne. Na pozornicu je u jednom trenutku stupio Gibonni, legendarni kantautor i dugogodišnji prijatelj Urbana, te zajedno s bendom izveo nekoliko pjesama, čime je dodatno podigao atmosferu i oduševio publiku.

Kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji.