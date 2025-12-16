Novi dečko Nike Perenčević? Pogledajte fotografije predsjednika HNS-a s kojim ju povezuju

Iako privatni život Marijana Kustića (50) rijetko dolazi u fokus javnosti, njegovo nedavno pojavljivanje u društvu Nike Perenčević, bivše supruge Emila Tedeschija mlađeg (29), izazvalo je veliko zanimanje. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza prvi je put viđen s njom na javnom događanju, čime su ponovno potaknuta šuškanja koja već mjesecima kruže gradskim kuloarima. Njihov zajednički dolazak na koncert u zagrebačkoj Areni mnogima nije promaknuo. U nastavku pogledajte galeriju predsjednika HNS-a.