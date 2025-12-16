FREEMAIL
Novi dečko Nike Perenčević? Pogledajte fotografije predsjednika HNS-a s kojim ju povezuju

Foto: Igor Soban/pixsell
Marijan Kustić (50) predsjednik je Hrvatskog nogometnog saveza i jedan od najutjecajnijih ljudi hrvatskog sporta.
Iako privatni život Marijana Kustića (50) rijetko dolazi u fokus javnosti, njegovo nedavno pojavljivanje u društvu Nike Perenčevićbivše supruge Emila Tedeschija mlađeg (29), izazvalo je veliko zanimanje. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza prvi je put viđen s njom na javnom događanju, čime su ponovno potaknuta šuškanja koja već mjesecima kruže gradskim kuloarima. Njihov zajednički dolazak na koncert u zagrebačkoj Areni mnogima nije promaknuo. U nastavku pogledajte galeriju predsjednika HNS-a. 

16.12.2025.
20:12
Hot.hr
Luka Antunac/pixsell
Nika PerenčevićMarijan KustićHnsArena ZagrebEmil Tedeschi MlađiKlapa Intrade
Novi dečko Nike Perenčević? Pogledajte fotografije predsjednika HNS-a s kojim ju povezuju