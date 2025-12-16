Grudi u prvom planu i mini haljina: Ovako je Nives Celzijus izgledala kada joj je dodijeljen Kiklop

Jedan od najvećih skandala hrvatske književne scene dogodio se 2008. godine, kada je popularna pjevačica, influencerica i glumica Nives Celzijus (43) ostala bez književne nagrade Kiklop unatoč tome što je njezina knjiga ''Gola istina'' bila najprodavanija u Hrvatskoj te godine.

Nagrada Kiklop dodjeljuje se na Sajmu knjiga u Puli u više kategorija, a među njima i za Hit godine, prvenstveno na temelju podataka o prodaji i čitanosti knjiga. Prema službenim podacima agencije koja je radila istraživanje, knjiga Nives Celzijus bila je najprodavanija i prema tome zaslužila nagradu.

Međutim, knjiga joj tada nije dodijeljena. Upravni odbor odlučio je ukinuti kategoriju ''Hit godine'' što je dovelo do optužbi da su organizatori pokušali spriječiti da nagrada ''ode u ruke'' Nives Celzijus.

Protiv takve odluke uslijedila je pravna borba. Nives Celzijus i njezina izdavačka kuća pokrenuli su sudski postupak tvrdeći da je nagrada trebala biti dodijeljena u skladu s pravilima. Sud u Puli odlučio je u korist autorice i naložili organizatorima da joj nagradu dodijele kako je prvotno i bilo propisano.

Pet godina nakon početka spora, 16. prosinca 2013., nagrada Kiklop za Hit godine 2008. svečano je uručena Nives Celzijus i izdavaču knjige. Kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji.