FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOŽIĆ U PUSTINJI /

Nikada sretniji Modrić: Vatrena bronca i lica koja dugo nismo vidjeli

Nikada sretniji Modrić: Vatrena bronca i lica koja dugo nismo vidjeli
Foto: Igor Kralj/pixsell
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Da, prošle su već tri godine! Hrvatska nogometna reprezentacija u Kataru je pobijedila Maroko i osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu.

Vatreni su time ostvarili nevjerojatni uspjeh i drugo prvenstvo zaredom osvojili medalju. Nakon srebra u Rusiji 2018., ekipa predvođena Lukom Modrićem došla je do bronce na arapskom poluotoku. Hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je treće mjesto na Svjetskom prvenstvu nakon što je u Dohi porazila Maroko s 2-1 (2-1). 

Sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

Za Hrvatsku su zabijali Joško Gvardiol (7) i Mislav Oršić (42), a za Maroko Achraf Dari (9). Vatreni su kreirali jedan od najvećih hrvatskih sportskih uspjeha ikad.

17.12.2025.
9:47
Sportski.net
Igor Kralj/pixsell
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2022.
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BOŽIĆ U PUSTINJI /
Nikada sretniji Modrić: Vatrena bronca i lica koja dugo nismo vidjeli