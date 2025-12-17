Nikada sretniji Modrić: Vatrena bronca i lica koja dugo nismo vidjeli

Da, prošle su već tri godine! Hrvatska nogometna reprezentacija u Kataru je pobijedila Maroko i osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu.

Vatreni su time ostvarili nevjerojatni uspjeh i drugo prvenstvo zaredom osvojili medalju. Nakon srebra u Rusiji 2018., ekipa predvođena Lukom Modrićem došla je do bronce na arapskom poluotoku. Hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je treće mjesto na Svjetskom prvenstvu nakon što je u Dohi porazila Maroko s 2-1 (2-1).

Za Hrvatsku su zabijali Joško Gvardiol (7) i Mislav Oršić (42), a za Maroko Achraf Dari (9). Vatreni su kreirali jedan od najvećih hrvatskih sportskih uspjeha ikad.