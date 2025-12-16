Dalić odlučio prekinuti bojkot: Evo kome su Modrić i on dali glasove za najbolje igrače

Francuski reprezentativac i napadač europskog prvaka Paris Saint-Germaina, 28-godišnji Ousmane Dembele, dobitnik je ovogodišnje nagrade za najboljeg nogometaša u izboru Međunarodne nogometne federacije (FIFA), dok je Španjolac Louis Enrique (PSG) dobio nagradu za najboljeg trenera u muškoj konkurenciji.

Za svoj doprinos prošlosezonskim uspjesima PSG-a nagradu za najboljeg vratara dobio je Talijan Gianluigi Donnarumma, sadašnji čuvar mreže Manchester Cityja, a u najbolju momčad su uvrštena čak šestorica nogometaša koji su na Park prinčeva donijeli trofej pobjednika Lige prvaka te trofeje za prvaka Francuske i pobjednika domaćeg Kupa i Liga kupa. Osim spomenutih Dembelea i Donnarumme, u najboljoj jedanaestorici našli su se još Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes i Vitinha.

Osim šestorice sadašnjih i bivših igrača PSG-a, u najboljoj momčadi su se našli još kapetan Liverpoola Virgil van Dijk, Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid) te Barcelonin dvojac, Pedri i Lamine Yamal.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Svoje glasove dali su i hrvatski kapetan Luka Modrić te izbornik Zlatko Dalić. Nisu se složili u izboru, nisu niti morali, ali je ipak zanimljivo pogledati koga jedan, odnosno drugi, vide kao najboljeg.

Modrić je najviše bodova (pet) dao Vitinhi, tri je dao Dembeleu, a jedan Yamalu. Dalić je pak 'peticu' dao Dembeleu, 'tricu' Salahu, a 'sijedi jedan' dobio je Pedri.

Stao iza igrača

Treba istaknuti kako je Dalić ovim glasovanjem prekinuo trogodišnji bojkot. Naime, posljednji put za najbolje igrače svijeta glasao je 2021. godine. Nakon katarskog Mundijala 2022., brončanog za Vatrene, zasmetalo mu je što Dominik Livaković nije bio među kandidatima za najboljeg golmana, što je Argentinac Enzo Fernandez pokupio nagradu za najboljeg mladog igrača SP-a ispred Joška Gvardiola, a i sam Dalić nije konkurirao za najboljeg izbornika.

Stao je naš izbornik na pravu stranu pravde i borio se za položaj naše reprezentacije, ali je čini se u kršćanskoj maniri odlučio u ovo blagdansko vrijeme oprostiti i ipak odraditi glasovanje.