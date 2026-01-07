Skrivena mikroplastika u vašoj kuhinji: Stručnjak otkriva pet najopasnijih predmeta

Dr. Paul Saladino, liječnik i bivši psihijatar koji se bavi promicanjem zdravog načina života, u nedavnom je videu na društvenoj mreži X otkrio pet mjesta u kući gdje smo najviše izloženi mikroplastici, uključujući i ona koja mnogima ne bi pala na pamet.

Prema njemu, svakodnevnom upotrebom ovih predmeta unosimo milijune štetnih čestica u organizam.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pet najvećih izvora mikroplastike u vašem domu

Najopasniji predmeti koje dr. Saladino izdvaja su papirnate čaše za kavu, vrećice za čaj obložene plastikom, konzerve, plastične daske za rezanje i bočice za bebe.

Ove sićušne čestice, nevidljive golim okom ili velike do pet milimetara, nastaju razgradnjom plastike i danas se pronalaze posvuda, od flaširane vode i sokova do voća, povrća, mesa pa čak i vode iz slavine.

The biggest sources of microplastics… pic.twitter.com/uhBohbi1BE — Paul Saladino, MD (@paulsaladinomd) January 4, 2026

1. Papirnate čaše za kavu

Iako su jednokratne čaše za kavu izvana napravljene od papira, iznutra su obložene tankim slojem plastike kako bi bile vodootporne.

Kada se u njih ulije vruća tekućina, toplina uzrokuje razgradnju te obloge i otpuštanje mikroskopskih čestica koje potom izravno unosimo u tijelo. Istraživanja su pokazala da jedna takva čaša može osloboditi na tisuće čestica mikroplastike, čineći jutarnju kavu čestim izvorom izloženosti.

2. Vrećice za čaj

Moderne, premium vrećice za čaj, osobito one koje izgledaju svilenkasto i izrađene su od plastične mreže poput najlona, značajan su i često iznenađujući izvor mikroplastike.

Kada se preliju kipućom vodom, visoka temperatura ubrzava razgradnju plastičnih polimera od kojih su vrećice napravljene. Studije su, kako prenosi Daily Mail, pokazale da jedna plastična vrećica čaja može u šalicu ispustiti milijarde nanočestica, daleko više od količine koja se nalazi u vodi iz slavine.

Foto: Shutterstock

3. Bočice za bebe

Mnoge bočice za bebe izrađene su od polipropilena, izdržljive vrste plastike. Kada se te bočice podvrgnu standardnim procesima sterilizacije, poput prokuhavanja, a zatim se koriste za pripremu adaptiranog mlijeka s vrućom vodom, mogu otpustiti milijune plastičnih čestica po litri.

Dojenčad je posebno osjetljiva na ove čestice zbog svoje male tjelesne težine i fiziologije u razvoju, što može dovesti do upala, hormonalnih poremećaja i neuroloških problema.

4. Konzerve

Još jedan neočekivani izvor mikroplastike su konzerve. Unutrašnjost većine limenki za hranu i piće obložena je epoksidnom smolom, koja često sadrži štetnu kemikaliju bisfenol A (BPA), kako bi se spriječila korozija metala i sačuvao sadržaj.

S vremenom, a posebno kada konzerva sadrži kiselu, slanu ili masnu hranu, obloga se može razgraditi i otpustiti čestice mikroplastike i nanoplastike, bez obzira na to grije li se sadržaj ili ne.

5. Plastične daske za rezanje

Svakodnevno sjeckanje hrane na plastičnoj dasci za rezanje, najčešće napravljenoj od polietilena ili polipropilena, velik je izvor mikroplastike. Svaki potez nožem struže sitne komadiće plastike koji se potom miješaju s hranom.

Procjenjuje se da osoba samo iz ovog kuhinjskog pomagala može unijeti desetke milijuna čestica mikroplastike godišnje. Problem se s vremenom pogoršava jer daska stari i dobiva dublje utore, što povećava površinu izloženu oštrici noža i ubrzava otpuštanje čestica.

Znanstvena istraživanja potvrđuju rastuću opasnost

Znanost o mikroplastici relativno je nova, no istraživanja su već pokazala njezinu sveprisutnost. Čestice su pronađene u testisima, bubrezima, jetri, posteljici, pa čak i u prvoj stolici novorođenčeta. Povezuju se s razvojem niza kroničnih bolesti, uključujući Alzheimerovu bolest, bolesti srca, moždani udar i neke vrste raka.

Problem postaje sve veći, što potvrđuje i studija Sveučilišta u Novom Meksiku iz veljače 2025., koja je otkrila da su osobe preminule 2024. godine imale značajno veće razine mikroplastike u mozgu od onih preminulih 2016. godine. U rujnu su znanstvenici sa Sveučilišta na Rhode Islandu otkrili da nakupljanje mikroplastike u mozgu miševa može potaknuti stanja slična Alzheimerovoj bolesti. Talijanska studija iz 2024. pokazala je da pacijenti s mikroplastikom u glavnoj arteriji imaju veći rizik od srčanog ili moždanog udara.

"Smanjenje izloženosti mikroplastici značajno će poboljšati vaše zdravlje", poručio je dr. Saladino. Iako je mikroplastika napala svaki aspekt života i ne može se u potpunosti izbjeći, izloženost se može smanjiti. Preporuke uključuju ograničavanje jednokratne plastike, odabir staklenih ili metalnih posuda, izbjegavanje plastike u pripremi hrane, rjeđe pranje sintetičke odjeće u hladnoj vodi i filtriranje vode iz slavine.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica razotkriva ključne mitove o prehrani: 'Ovo su dvije najveće zablude koje sam čula'