Zaista posebna mačka: Ovo su fotografije vaših prekrasnih 'snježnih kraljica'

Turska Van mačka jedna je od najrjeđih i najcjenjenijih pasmina na svijetu, poznata ne samo kao kućni ljubimac, već i kao simbol turske kulturne baštine. Njena genetska čistoća danas se sustavno štiti, čime se osigurava očuvanje ove jedinstvene pasmine za buduće generacije.

Ključnu ulogu u očuvanju Van mačke ima Istraživački i aplikacijski centar "Mačja vila" (Kedi Villası) pri Van Yüzüncü Yıl University. Stručnjaci centra više od trideset godina provode kontrolirane programe uzgoja, fokusirajući se ne samo na povećanje populacije, već i na očuvanje prepoznatljivih osobina pasmine.

Van mačku krasi snažna, mišićava građa i razvijen prsni koš, zbog čega njezin hod često opisuje kao "lavovski". Dug i gust rep nalik na četku te poludugo, svilenkasto krzno – jedinstveno vodootporno zahvaljujući nedostatku poddlake – dodatno naglašavaju njezinu posebnost. Posebnu pažnju privlače oči: mogu biti jantarne, tirkizno plave ili, najcjenjenija karakteristika, jedno plavo i jedno jantarnog oka.

Zahvaljujući sustavnom radu stručnjaka i podršci lokalne zajednice, budućnost turske Van mačke danas je stabilna, a njezin status nacionalnog blaga potvrđuje važnost očuvanja ove impresivne i elegantne pasmine.

