Snježna kraljica među mačkama: Njezina genetska čistoća danas se sustavno štiti

U planinskom krajoliku istočne Anatolije, u okolici turskog grada Vana, stoljećima se razvijala turska van mačka, jedna od najrjeđih i najcjenjenijih pasmina na svijetu. Ova mačka predstavlja više od kućnog ljubimca; ona je živi simbol turske kulturne baštine i nacionalno blago čija se genetska čistoća danas sustavno štiti i očuvava.

Ključnu ulogu u očuvanju pasmine ima Istraživački i aplikacijski centar za van mačke, poznat pod nazivom "Mačja vila" (Kedi Villası), koji djeluje u sklopu Sveučilišta Van Yüzüncü Yıl. U ovom centru stručnjaci već više od tri desetljeća provode strogo kontrolirane programe uzgoja. Cilj programa nije isključivo povećanje populacije, već i osiguravanje da svako novo leglo naslijedi izvorne karakteristike koje ovu pasminu čine jedinstvenom. Mačkama su u centru osigurani optimalni uvjeti, uključujući prostore za igru, bazene za plivanje i stalnu veterinarsku skrb, piše Turkey Today.

Programi pokazuju značajan uspjeh. Tijekom 2025. godine dobili su približno 120 mačića, od kojih je stotinu ocijenjeno genetski čistokrvnim. Među njima je 15 jedinki s heterokromijom, rijetkom karakteristikom različito obojenih očiju koja se smatra jednim od zaštitnih znakova pasmine. Ravnatelj centra, profesor Abdullah Kaya, naglasio je: "Naš primarni cilj je uzgoj autentičnih van mačaka. Ne težimo samo povećanju broja, već osiguravanju visoke kvalitete svakog mačića." Dodao je kako se populacija čistokrvnih van mačaka svake godine povećava, no da je proces očuvanja dugotrajan.

Pasmina prkosi stereotipima

Van mačku odlikuje upečatljiva fizička pojava. Snažna i mišićava građa, s razvijenim prsnim košem, daje joj dostojanstven hod koji se često opisuje kao "lavovski". Prepoznatljiva je i po dugom, gustom repu nalik na četku. Ipak, posebnu pozornost privlače oči, koje mogu biti jantarne, tirkizno plave ili, što je najcjenjenija karakteristika, kombinacija jednog plavog i jednog jantarnog oka.

Njezino poludugo, svilenkasto krzno iznimno je mekano na dodir. Jedinstvena karakteristika krzna jest njegova vodootpornost, koja proizlazi iz nedostatka poddlake. Ono se sezonski prilagođava klimatskim uvjetima: zimi postaje gušće i duže, dok se ljeti značajno prorjeđuje. Iako je u međunarodnim felinološkim krugovima pasmina poznata po "van uzorku" (bijelo tijelo s obojenim oznakama na glavi i repu), u Turskoj se tradicionalno najviše cijene potpuno bijele jedinke.

Osim vanjskim izgledom, van mačka ističe se i specifičnim karakterom koji odstupa od uobičajenih stereotipa o mačkama. Najpoznatija je po izraženoj sklonosti prema vodi, zbog čega je stekla nadimak "plivajuća mačka". Prema lokalnoj legendi, upravo su ove mačke plivanjem stigle na obalu s Noine arke nakon Velikog potopa. Zbog svoje inteligencije, odanosti i društvenosti, vlasnici ih često opisuju kao "pse u mačjem tijelu". S ljudima razvijaju čvrstu vezu, prate ih u stopu i uživaju u interaktivnim igrama poput aportiranja.

Za razliku od mnogih drugih pasmina, van mačke izrazito su aktivne i znatiželjne te im je potrebna stalna mentalna stimulacija. Iako razvijaju snažnu povezanost s vlasnicima, ne smatraju se tipičnim. Svoju privrženost iskazuju pod vlastitim uvjetima, zadržavajući visoku razinu energije i neovisnosti.

U Hrvatskoj na žalost nemamo uzgajivača turske van mačke iako su one zbog svoje ljepote i neobične mačje inteligencije u svijetu prilično popularne, piše Savez felinoloških društava Hrvatske.

