Timothée Chalamet ismijan na samom početku ceremonije Oscara: Cijela dvorana mu se smijala
Glumac Timothée Chalamet osramotio se na dodjeli Oscara nakon što je svojim komentarom o operi i baletu izazvao val kritika i burne reakcije umjetničke zajednice
Ceremonije dodjele Oscara inače počinju sa šalama i pošalicama, a tako je bilo i ove godine. Američki komičar Conan O'Brien kao osnovicu otvaranja 98. dodjele Oscara uzeo je nedavnu izjavu Timothéeja Chalameta i ismijao ga pred cijelom dvoranom!
Naime, Timothée Chalamet našao se na udaru javnosti nakon neoprezne i bahate izjave da "više nitko ne mari za operu i balet". Mnogi su mu se umjetnici oštro usprotivili, a oni suprotnih mišljenja našli su se i u Dolby Theatreu, dvorani gdje se održava Oscar.
"Sigurnost je večeras prilično stroga. Rečeno mi je da postoje zabrinutosti zbog napada i iz operne i baletne zajednice", rekao je voditelj dodjele Oscara te tako nasmijao sve prisutne u dvorani, uključujući i Chalameta i njegovu pratnju, partnericu Kylie Jenner.
S očitom neugodom na licu, Chalamet je zapljeskao na šalu američkog komičara. Iako je pošalicu prihvatio, 30-godišnji je glumac svjestan da si je tom izjavom možda i uništio šansu za Oscar za ulogu u filmu "Marty Supreme".
