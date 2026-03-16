Timothée Chalamet ismijan na samom početku ceremonije Oscara: Cijela dvorana mu se smijala

Ceremonije dodjele Oscara inače počinju sa šalama i pošalicama, a tako je bilo i ove godine. Američki komičar Conan O'Brien kao osnovicu otvaranja 98. dodjele Oscara uzeo je nedavnu izjavu Timothéeja Chalameta i ismijao ga pred cijelom dvoranom!

Naime, Timothée Chalamet našao se na udaru javnosti nakon neoprezne i bahate izjave da "više nitko ne mari za operu i balet". Mnogi su mu se umjetnici oštro usprotivili, a oni suprotnih mišljenja našli su se i u Dolby Theatreu, dvorani gdje se održava Oscar.

“Security is pretty tight tonight. I’m told there’s concerns of attacks from both the opera and ballet communities.”



"Sigurnost je večeras prilično stroga. Rečeno mi je da postoje zabrinutosti zbog napada i iz operne i baletne zajednice", rekao je voditelj dodjele Oscara te tako nasmijao sve prisutne u dvorani, uključujući i Chalameta i njegovu pratnju, partnericu Kylie Jenner.

S očitom neugodom na licu, Chalamet je zapljeskao na šalu američkog komičara. Iako je pošalicu prihvatio, 30-godišnji je glumac svjestan da si je tom izjavom možda i uništio šansu za Oscar za ulogu u filmu "Marty Supreme".

