FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UPSSSS /

Timothée Chalamet ismijan na samom početku ceremonije Oscara: Cijela dvorana mu se smijala

×
Glumac Timothée Chalamet osramotio se na dodjeli Oscara nakon što je svojim komentarom o operi i baletu izazvao val kritika i burne reakcije umjetničke zajednice

16.3.2026.
1:09
Hot.hr
VOYO logo
VOYO logo

Ceremonije dodjele Oscara inače počinju sa šalama i pošalicama, a tako je bilo i ove godine. Američki komičar Conan O'Brien kao osnovicu otvaranja 98. dodjele Oscara uzeo je nedavnu izjavu Timothéeja Chalameta i ismijao ga pred cijelom dvoranom!

Naime, Timothée Chalamet našao se na udaru javnosti nakon neoprezne i bahate izjave da "više nitko ne mari za operu i balet". Mnogi su mu se umjetnici oštro usprotivili, a oni suprotnih mišljenja našli su se i u Dolby Theatreu, dvorani gdje se održava Oscar.

"Sigurnost je večeras prilično stroga. Rečeno mi je da postoje zabrinutosti zbog napada i iz operne i baletne zajednice", rekao je voditelj dodjele Oscara te tako nasmijao sve prisutne u dvorani, uključujući i Chalameta i njegovu pratnju, partnericu Kylie Jenner.

S očitom neugodom na licu, Chalamet je zapljeskao na šalu američkog komičara. Iako je pošalicu prihvatio, 30-godišnji je glumac svjestan da si je tom izjavom možda i uništio šansu za Oscar za ulogu u filmu "Marty Supreme".

Timothée ChalametOscarDodjela OscaraOscar 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
