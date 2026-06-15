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SVJETSKI USPJEH /

Od Milana do Hollywooda: Juraj Zigman otvoreno o brzom tempu, egu domaćih zvijezda i modnom vrhu

Od Milana do Hollywooda: Juraj Zigman otvoreno o brzom tempu, egu domaćih zvijezda i modnom vrhu
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Poznati dizajner otkriva zašto je odlučio ostati u domovini, kako izgledaju suradnje te koja mu je najveća neostvarena želja

15.6.2026.
14:51
Hot.hrMaja Jakirčević
Neva Zganec/PIXSELL
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Juraj Zigman (42), hrvatski dizajner i kostimograf, za HypeTV progovorio je o poslu, pozitivnim i negativnim iskustvima te najvećim poslovnim uspjesima.

Njegove modne kreacije nose najveće svijetske zvijezde, od glazbenika i diva s Billboardovih ljestvica do najpoznatijih modnih ikona. Iako su mu se u Hollywoodu nudile mnoge prilike, ipak je odlučio ostati u Hrvatskoj te je shvatio kako za njega adresa više nije presudna na uspjeh. Više od četiri godine je studirao u Milanu, gdje je stekao obrazovanje u jednoj od najboljih modnih škola Instituto Europeo di Design.

Domaća publika njegovo ime često veže uz Severinu, ali Zigman naglašava da s jednakom strašću radi i za svjetske zvijezde, operne produkcije i anonimne klijente. Velika ljubav su mu kazališna kostimografija, opera i zahtjevniji projekti na pozornici te naglašava kako mu je to često draže od gledanja zvijezda u klasičnim, komercijalnim haljinama. 

“Ljudi bi se iznenadili, ali zvijezde su nevjerojatno uključene u proces. Točno znam da ona zvijezda koja prepusti stilistu da sve odradi umjesto nje, neće dugo trajati. No, tempo je nekad brutalan. Nekad imam samo dva do tri dana za napraviti i isporučiti cijeli projekt, što uključuje i shipping za New York. Tu nema mjesta za ‘chillanje’ i druženje”, komentirao je Zigman.

Od Milana do Hollywooda: Juraj Zigman otvoreno o brzom tempu, egu domaćih zvijezda i modnom vrhu
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Unutar vrhunskog tima glazbene dive

Zigman je surađivao i s Beyonce, za čiji je nastup u Londonu kreirao kostime za nju i čak 20 plesača. Iako nije uspio osobno upoznati pjevačicu, tvrdi kako je suradnja s njezinim vrhunskim timom zaista bila odlična. Većinom niže pozitivna iskustva, ali iskreno je priznao da suradnje nisu uvijek bajne. Unatoč tome, uvijek pokušava zadržati pozitivan stav: “Imao sam stvarno grozna i ružna iskustva s nekim domaćim zvijezdama. Kad se sudare dva umjetnika, često proradi ego. Ali ja sve to okrenem na pozitivu, jer želim biti top u svom poslu.” 

Velika mu je ambicija napraviti samostalnu reviju na Paris Fashion Weeku u sklopu visoke mode, a na popisu želja za nove suradnje otvoreno izdvaja jedno Lady Gagu.

 

Juraj ZigmanModaBeyonce
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