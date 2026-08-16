Mario iz Lokve Rogoznice: 'Prošao sam kroz požar gdje je poginula djevojka, bojao sam se da se ne ugušim'

Veliki požar koji je krenuo iz Lokve Rogoznice i potom se munjevito proširio prema Omišu ostavio je iza sebe veliku materijalnu štetu i brojne obitelji koje sada pokušavaju vratiti život u normalu.

O stanju na terenu, posljedicama vatrene stihije i onome što slijedi reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s Marijom Lovićem.

Recite nam više o svemu. Požar je zapravo u 30, 40 minuta od mjesta gdje je krenuo već bio kod opožarenog restorana?

Moja kuća je ova odmah do. Požar je počeo kod zelenih borova i za nekih 15-ak minuta došao je do moje kuće. Sva sreća da sam imao hidrant pa sam spasio jedno vozilo. Inače, izgorjelo je vozilo mojih podstanara i moj kombi. Stampedo je bio. Bio sam 2000. na požarištu kada je gorjelo sve, ali to nije bilo ni 10 posto ovoga. Da nisam imao hidrant, ne bismo ništa uspjeli napraviti jer je bilo užasno. Čitav ovaj dio Lokve Rogoznice zahvatio je požar za otprilike sat vremena, a za 30 ili 40 minuta izgorio je i cafe bar koji je na samoj plaži.

Mislite li da je požar podmetnut?

Nema sumnje jer postoje snimke požara koji je krenuo iza ovog brijega. Znači, nema roštilja, nema ničega tu blizu, nema kuća, a tu je jedan zgodan prolaz. Policiji smo to i rekli. Tuda se može proći do plaže, znači netko može doći s plaže. Ovo je već drugi požar na istom mjestu. Samo je sreća što je tada bio maestral pa je ovaj dio otišao prema Mimicama, a sada se okrenulo prema Omišu.

Danas vam je bila policija. Što su vas pitali i što su tražili? Vaš dio je prekriven kamerama.

Pošto ja imam nadzorne kamere na kući, policija je izuzela snimke kako bi provjerila je li neko vozilo dolazilo ili prolazilo. Tehničar je uzeo snimke i poslao im sve što treba. Uzeli su snimke i s drugih kuća gdje postoje kamere. Dronovima snimaju i traže.

Vaša kuća nekako je ključna da se nešto vidi jer je blizu mjesta na kojem je sve krenulo?

Tako je. Ona je prva kuća od požarišta, udaljena samo 100 metara. Izgorjelo je oko nje, fasada, garaže, ali hvala Bogu nema ljudskih žrtava.

Što kažu ljudi? Danas smo razgovarali s njima, neki su se doslovno rasplakali.

I meni je teško. Imovinu ćemo nadoknaditi, ali mogli smo svi stradati. Ja sam ostao sam tu u okruženju. Obitelj Miletić je ovdje, policija je sve izvukla, ali nas dvojica, trojica samo smo ostali i pokušavali s malim gumama i hidrantima, tko ih je imao bliže, nešto spasiti i spriječiti da se dalje širi.

Tada sam krenuo prema Omišu kroz požar. Nažalost, prošao sam mjestom gdje je ona djevojka izgorjela možda pet ili deset minuta poslije. Bilo me strah da me dim ne uguši jer sam ostao sam, da ne zaspim. Katastrofa.

Ovo se ponavlja više puta. Grad Omiš je malen, ali Republika Hrvatska je velika. Hidranti i infrastruktura nisu dobri. Mi imamo hidrante, ali što ako svi pustimo hidrante i nemamo vode? Što će nam prazan hidrant? Pa dajte, državo, nemojte kupovati helikoptere, avione i gluposti, dajte pomozite Dalmaciji. Ovo je rudnik para. Mi ljeti svi to zarađujemo, tko direktno, tko indirektno. Bavimo se biznisom, ne samo mi nego svaka kuća, apartmanima. Dajte pomozite ovim ljudima da se napravi nešto kako bismo narednih 20 godina bili sigurni, a ne da imamo tri požara u 20 godina. To je sramota za državu.