Istraga požara kod Zadra dobila dramatičan zaokret, uhićene četiri osobe: Uključio se USKOK

Policija je uhitila četiri osobe u okolici Benkovca zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu s izazivanjem požara koji je buknuo u petak na području Zadra.

RTL Danas doznaje kako USKOK istražuje je li u pitanju terorizam. Uhićena su trojica hrvatskih državljana i jedna strana državljanka.

Policija je reagirala nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju u subotu iza 20 sati. U vrlo kratkom roku su ih locirali i zaustavili u vozilu. Nad njima se trenutačno provodi kriminalističko istraživanje.

"U subotu poslije 20 sati nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju četiri osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom zaustavili sumnjivo vozilo. Uhićene su četiri osobe koje su dovedene u službene prostorije te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje", rekla je glasnogovornica Policijske uprave zadarske Ivana Grbin.

Kako su objavila 24sata, policija je dojavu o paleži dobila od žene koja je prepričala trenutke kad je vidjela sumnjive ljude uz plamen.

"Vozili smo prema Škabrnji. Bio je mrak i vidjeli smo mali plamen. Refleksno sam stala, suprug je bocom vode ugasio", rekla je svjedokinja.

Automobili izgorjeli u požaru kod Omiša. Foto: Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL Marko Seper/PIXSELL

"Vidjeli smo auto pored nas. Ja sam vidjela četiri osobe, dvije su bile vani. Jedan je vikao na mojeg supruga: 'Što te briga što ja radim?'. Ja sam u tom trenutku tražila mobitel da snimim. Zvala sam 112, pročitala sam im registraciju auta i oni su u tom trenutku pobjegli. Policija je brzo reagirala. To je bilo u sekundi. Bili smo s dvoje djece, bili su strah i panika", ispričala je

"Žao mi je što će obitelj te budale patiti. Da se ponovno dogodi, opet bih to napravila. Nije nas strah, bilo me strah kad sam vidjela muža da kreće prema njima nakon što je ugasio vatru. U tom trenutku bilo mi je bitno da se vatra ugasi", rekla je.

U nedjelju je uhićen i muškarac koji je izazvao požar na Čiovu. Nakon noćnog izlaska pijan je upaljačem palio sve što je stigao i izazvao požar koji su vatrogasci ubrzo ugasili. Policija ga je ubrzo pronašla pomoću snimaka videonadzora.

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