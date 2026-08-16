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NESLUŽBENO DOZNAJEMO /

Od četvero uhićenih za podmetanje požara oko Zadra, trojica hrvatskih i jedna strana državljanka

Od četvero uhićenih za podmetanje požara oko Zadra, trojica hrvatskih i jedna strana državljanka
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Foto: Vatrogasci-193

Policija ih je u kratkom roku locirala i zaustavili su sumnjivo vozilo

16.8.2026.
12:32
Nikolina Radić
Vatrogasci-193
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Četiri osobe uhićene su na širem benkovačkom području zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu s izazivanjem požara, izvjestila je još jutros PU zadarska. Policija je reagirala nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju sinoć nakon 20 sati. 

U kratkom roku locirali su ih i zaustavili sumnjivo vozilo u kojem su se nalazile četiri osobe koje su uhićene i dovedene u službene prostorije policije.

Nad njima se trenutačno provodi kriminalističko istraživanje, kojim bi se trebale utvrditi sve okolnosti njihova kretanja i moguće povezanosti s izazivanjem požara na zadarskom području.

Kako neslužbeno doznajemo, među četvero uhićenih zbog sumnje u podmetanje požara na zadarskom području troje su hrvatski državljani, a jedna je strana državljanka. Jedan bračni par uočio ih je u blizini Raštevića kraj Benkovca. Vidio ih je na djelu - dok su palili vatru. Odmah su o svemu obavijestili policiju. Sumnja se da bi uhićeni mogli biti povezani s podmetanjem više požara koji su posljednjih dana izbili na zadarskom području.

PožarZadarPodmetanje PozaraUhićenje
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