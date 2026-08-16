Gospićani digli glas zbog otpada: 'Liku su izdali i zavili u crno'

"Liku su izdali i zavili u crno", "Otrovali su vodu, tlo i zrak" i "Ako spasimo Liku, spasili smo Hrvatsku" poruke su s prosvjeda u Gospiću o onečišćenju i ilegalnom odlaganju otpada, na kojem su se u nedjelju okupili građani uoči sutrašnje sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode.

Organizator skupa koji se održao na Trgu Stjepana Radića, Mile Ilić ocijenio je da vlast, na lokalnoj i državnoj razini nema nikakav legitimitet te ističe da su sve institucije pale na Lici. Naveo je da su se slični problemi pojavljivali i u Njemačkoj, koja je, kako je rekao, organiziranija u njihovu rješavanju.

"Da su hrvatske institucije radile svoj posao, vi danas ne biste bili ovdje", poručio je okupljenima.

Na prosvjedu su govorili saborska zastupnica Dalija Orešković (DOSIP), Karolina Vidović Krišto iz stranke Odlučnost i pravednost te zagrebački gradski zastupnik Tomislav Jonjić.

Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Prosvjed je održan uoči sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode, koja će se u ponedjeljak, održati u Gospiću s početkom u 16 sati. Sjednica je prvotno bila sazvana za 14. kolovoza, ali je odgođena zbog tragičnih požara u Omišu i na Pelješcu.

USKOK je 6. kolovoza 2026. objavio nalaz vještačenja prema kojem se na području bivšeg PPK Velebit nalazi oko 37.000 tona miješanog otpada te su utvrđena i onečišćenja tla te podzemnih voda.

Jonjić je pozvao sve političke stranke da se zauzmu za ustavno-pravnu zaštitu hrvatskih voda i okoliša, istaknuvši da je riječ o pitanju koje nadilazi stranačke interese i izravno utječe na budućnost zemlje.

Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Upozorio je da bi takva zaštita imala konkretne posljedice, među ostalim i u kaznenopravnom smislu, te bi državna tijela, uključujući Državni inspektorat, morala odgovornije postupati prema zaštiti voda.

Podsjetio je i da problem onečišćenja nije samo lokalni problem Gospića, već se slične situacije pojavljuju i u Zagrebu, Donjem Miholjcu, Splitu, Varaždinu i Slavonskom Brodu.

Traže odgovornost institucija

Jonjić je stanje u Lici nazvao "dvostrukom tragedijom" – prvom zato što se na prosvjedu okupilo tek nekoliko stotina ljudi, a drugom zato što su, kako tvrdi, Ličanima zagađeni voda, zrak i tlo. Ocijenio je da je riječ o posljedici kriminala koji „nema stranačku boju“, pri čemu odgovornost, kako je rekao, postoji i kod građana koji nisu donosili odluke, ali je najveću odgovornost pripisao lokalnim vlastima i aktualnoj Vladi.

Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Dalija Orešković je zahvalila građanima koji su još od prošle godine malim prosvjedima upozoravali na problem divljih odlagališta, istaknuvši da „nijedan prosvjed nije mali“ te da promjene pokreću iskreni i hrabri ljudi.

Rekla je i kako će u Gospić doći predstavnici cijele političke scene, no i upozorila građane da će političari nakon toga otići, dok će oni ostati suočeni sa smećem, otrovom i posljedicama onečišćenja. Pozvala ih je da ponovno istaknu transparente i političarima pokažu što traže.

Upozorila je i da sanacija neće biti brza te da bi, uz Rakitovac čija se sanacija procjenjuje na 125 milijuna eura, troškovi sanacije stotina divljih odlagališta diljem Hrvatske mogli dosegnuti stotine milijuna eura. Poručila je da Gospić mora biti točka preokreta u rješavanju problema divljih odlagališta u Hrvatskoj.

Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Karolina Vidović Krišto ustvrdila je da su "HDZ i SDP, kao i njihovi pomagači, zajedno odgovorni za lopovluk", poručivši da ne postoji razlika između ljevice i desnice, već samo između onih koji su u tome sudjelovali ili to štite i onih koji se tome protive.

Istaknula je da je smjena takvih ljudi s pozicija upravljanja, kako tvrdi, jedini način za sanaciju problema. Dodala je da vlast koja ne poštuje vlastite zakone ne poštuje ni građane, što je nazvala "veleizdajom".