Nakon Gospića i Benkovca, USKOK češlja Varaždin: Ljeto Smeća 2026. se nastavlja

Nakon Gospića i Benkovca, istraga o ilegalno odloženom otpadu vodi i prema Varaždinu. USKOK istražuje jesu li osumnjičeni opasni otpad mljeli i odlagali u krugu bivše tvornice namještaja Mundus, gdje se sada provode ispitivanja tla i vode.

Na toj se lokaciji, prema procjenama, nalazi oko pet tisuća tona opasnog otpada, a dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je riječ o vodozaštitnom području. Rijeka Drava udaljena je tek stotinjak metara.

Među otpadom se nalaze plastika, medicinski i drugi opasni materijali, a koliko se dugo i u kojim količinama ondje odlagao, još nije u potpunosti poznato.

Dozvola oduzeta pa ponovno izdana

Jedan od tragova vodi do zapisnika iz 2018. godine. Zamjenik gradonačelnika Varaždina Miroslav Marković tvrdi da se ondje odlagao otpad iz više europskih zemalja.

"Tu je bilo svega, i otpada iz Slovenije, iz Italije i Austrije, bilo je iz bolnice Bračak iz Zaboka čini mi se, ali su mijenjani ključni brojevi na način da je to kao uporabljeni otpad. Tu ima i obično plastike, i svega je bilo i svačega, ima normalnog neopasnog, ali između toga su se dovozile količine sumnjivog, ajmo reći porijekla", rekao je Marković.

Dokumenti pokazuju da je tvrtki Josipa Šinceka 2019. godine oduzeta dozvola za gospodarenje otpadom zbog utvrđenih nepravilnosti. Pronađeno je oko 6500 tona otpada, iako je dozvola vrijedila za 5000 tona, a utvrđen je i nedeklarirani otpad.

"Ali guess what, oni su drugi dan podnijeli zahtjev i mjesec dana kasnije im je izdana ponovno dozvola za gospodarenje otpadnom na 10 tisuća tona, znači još su im povećali količinu. Nakon toga dolazi Plenkovićev osobni izvor Andrija Mikulić na čelo inspektorata, ponovno dolaze na izvide lokalni inspektori - ponovno se utvrđuju iste nepravilnosti, ali se više ne ukida dozvola", rekao je Marković.

Da su godinama sumnjali da se na toj lokaciji događa nešto sporno, tvrde i iz udruge Ekologija grada. Kažu da su slučaj prijavili još 2023. godine.

"Uočili smo da je reakcija nadležnih institucija, prvenstveno državnog inspektorata RH, mlaka i apsolutno nikakva. Poslije se otkrilo zašto je to tako i da je to bila jedna uigrana kombinacija", rekao je Josip Pavlović iz udruge.

USKOK istražuje i moguće mito

Nakon uhićenja Josip Šincek u iskazu USKOK-u teško je teretio bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića. Prema njegovim tvrdnjama, Mikulić je od njega tražio pola milijuna eura mita kako bi zažmirio na nepravilnosti. Jesu li te tvrdnje osnovane, utvrđivat će se u daljnjem postupku i na suđenju.

Istražuje se i kako je otpad iz Slovenije, Italije i drugih europskih zemalja uopće mogao završiti u Hrvatskoj. Kako bi prešao granicu, morao je biti deklariran na način koji je omogućavao njegov prijevoz.

"Mislim da bi bilo zanimljivo pročačkati kako su i u tim državama izdane izlazne notifikacije za opasan otpad, a da je na notifikaciji pisalo da je neopasan", rekao je Pavlović.

Otpad se počeo odvoziti

Dio otpada iz Varaždina od početka godine ipak se uklanja. Neposredno prije uhićenja bivši glavni državni inspektor po hitnom je postupku proveo javnu nabavu za sanaciju, a na lokaciji je ostalo manje od 3500 tona otpada.

"Tražimo i od Vlade i od svih nakon što se izvrši sanacija, da se napravi istraga je li ostalo nešto zakopano, ako je ostalo zakopano da se to izvadi i da se nakon toga naprave i mjerenja vode", poručio je Marković.

Kako RTL Direkt doznaje, po nalogu USKOK-a u Varaždinu se, kao i na drugim spornim lokacijama, provode dodatna mjerenja, ali svi nalazi još nisu gotovi.

Varaždinci se nadaju da će otpad napokon biti uklonjen, a odgovorni kažnjeni.

"Gomila se, ali ne znamo niti kakve je vrste niti ništa", rekla je Ivanka iz Varaždina.

"Nitko se ne brine, svi se borili za Hrvatsku i na kraju ju budu upropastili", poručila je Davorka.

Nakon Gospića, Benkovca i Varaždina ostaje pitanje postoji li još lokacija u Hrvatskoj na kojima je opasan otpad ilegalno odlagan dok su nadležna tijela propuštala reagirati.