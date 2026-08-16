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Modrićev potez oduševio navijače: Milan akcijom od 23 dodavanja srušio United

Modrićev potez oduševio navijače: Milan akcijom od 23 dodavanja srušio United
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Foto: Cristiano Barni/Alamy/Profimedia

Za Milan su zabili Chukwueze, Cisse, Ramos i Loftus-Cheek

16.8.2026.
13:28
Sportski.net
Cristiano Barni/Alamy/Profimedia
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Milan je u posljednjoj pripremnoj utakmici prije početka sezone svladao Manchester United s 4:2 u Wroclawu. Englezi su dvaput vodili, ali su Rossoneri sjajnim drugim poluvremenom stigli do uvjerljivog preokreta.

Za Milan su zabili Chukwueze, Cisse, Ramos i Loftus-Cheek, dok su strijelci Uniteda bili Maguire i Dorgu. Lorenzo Torriani pritom je obranio i penal Bruni Fernandesu.

Modrić odigrao posljednjih pola sata

Luka Modrić ušao je u igru u završnici i posljednjih pola sata proveo na terenu s kapetanskom trakom. Hrvatski veznjak odigrao je vrlo dobro, a prema Sofascoreu dobio je ocjenu 6.9.

Posebno je impresionirao preciznošću, svih 23 dodavanja bila su uspješna, uključujući osam od osam na protivničkoj polovici.

 

 

Modrić je sudjelovao i u akciji za treći pogodak Milana. Rossoneri su u toj akciji povezali čak 23 dodavanja bez da je United uspio dotaknuti loptu, što bi mogao biti jedan od prvih potpisa novog trenera Rubena Amorima.

Luka ModrićAc Milan
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