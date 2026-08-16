Modrićev potez oduševio navijače: Milan akcijom od 23 dodavanja srušio United

Milan je u posljednjoj pripremnoj utakmici prije početka sezone svladao Manchester United s 4:2 u Wroclawu. Englezi su dvaput vodili, ali su Rossoneri sjajnim drugim poluvremenom stigli do uvjerljivog preokreta.

Za Milan su zabili Chukwueze, Cisse, Ramos i Loftus-Cheek, dok su strijelci Uniteda bili Maguire i Dorgu. Lorenzo Torriani pritom je obranio i penal Bruni Fernandesu.

Modrić odigrao posljednjih pola sata

Luka Modrić ušao je u igru u završnici i posljednjih pola sata proveo na terenu s kapetanskom trakom. Hrvatski veznjak odigrao je vrlo dobro, a prema Sofascoreu dobio je ocjenu 6.9.

Posebno je impresionirao preciznošću, svih 23 dodavanja bila su uspješna, uključujući osam od osam na protivničkoj polovici.

AC Milan passed the ball 23 (!) times without a single United player getting a hold off the ball before Gonçalo Ramos’s goal.



6 out of the 23 passes were one-touch. pic.twitter.com/tHtGiekkb2 — JAMES (@JamesTactics) August 15, 2026

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Modrić je sudjelovao i u akciji za treći pogodak Milana. Rossoneri su u toj akciji povezali čak 23 dodavanja bez da je United uspio dotaknuti loptu, što bi mogao biti jedan od prvih potpisa novog trenera Rubena Amorima.