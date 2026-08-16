[KVIZ] Koliko znaš o povijesti, tradiciji i ljepotama Omiša?

Poznat po svojim moćnim tvrđavama, presudnoj ulozi gusarske prijestolnice na Jadranu i legendarnoj hrabrosti svojih junaka, Omiš je oblikovao dalmatinski krajolik i povijest nacije. Od vladavine neustrašivih gusara, preko junačkog otpora Poljičke Republike, do moderne slave Festivala dalmatinskih klapa, on je vječna inspiracija i simbol bogate baštine. Kroz dva ključna poglavlja vodimo vas na putovanje od njegovih prvih gusarskih pohoda do statusa kulturne ikone, a zatim vas izazivamo da provjerite svoje znanje.

Gusarsko srce Jadrana i brze 'strijele'

Priča o Omišu priča je o strateškoj važnosti, neosvojivom utočištu i pomorskoj dominaciji. Njegova povijest neraskidivo je vezana uz razdoblje od 12. do 14. stoljeća, kada su omiški gusari pod vodstvom plemićke obitelji Kačić bili strah i trepet Jadrana.

Ključ njihova uspjeha ležao je u brzim i okretnim brodovima, sagitama (strijelama) kojima su napadali trgovačke galije i potom se sklanjali u sigurno utočište kanjona rijeke Cetine. Njihov jedinstveni položaj i pomorska vještina zacementirali su status Omiša kao jednog od najmoćnijih središta na srednjovjekovnom Jadranu.

Tvrđave Mirabela i Fortica te junaštvo Mile Gojsalić

Vrhunac omiške otpornosti neraskidivo je vezan uz njegove kamene utvrde i legende o hrabrosti. Tvrđava Mirabela, smještena na stijeni iznad grada, služila je kao savršena izvidnica, dok je viša Fortica (Starigrad) bila posljednje utočište. Istovremeno, povijest Omiša i obližnje Poljičke Republike ispisala je priču o Mili Gojsalić, heroini koja se 1530. žrtvovala kako bi uništila osmanski tabor. Njena bogata baština, od kamenih utvrda do legendi o junaštvu, svjedoči o veličini i trajnoj vrijednosti omiške kulture.