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Je li moguće? Neda Ukraden proslavila 76. rođendan pa pokazala kako izgleda u kupaćem kostimu

Je li moguće? Neda Ukraden proslavila 76. rođendan pa pokazala kako izgleda u kupaćem kostimu
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Na fotografijama se vidi kako, nasmijana i sretna, puše svjećicu na torti u krugu svojih najmilijih

16.8.2026.
13:06
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
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Pjevačica Neda Ukraden proslavila je 76. rođendan, a tim povodom podijelila je na Instagramu fotografije sa slavlja. Dok je pjevačica istaknula da ne broji godine, jedan detalj na torti privukao je posebnu pažnju njezinih pratitelja i pokrenuo raspravu.

"Još jedna godina, a u srcu mi je još više ljubavi, uspomena i zahvalnosti", započela je Neda svoju rođendansku objavu, podijelivši s pratiteljima fotografije idiličnog slavlja. Sudeći po prizorima, pjevačica je rođendan provela u svom ljetnom domu u Boki Kotorskoj, okružena obitelji i prijateljima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neda Ukraden (@neda.ukraden)

Na fotografijama se vidi kako, nasmijana i sretna, puše svjećicu na torti u krugu svojih najmilijih. "Zahvalna sam za svaki novi dan, za svoju obitelj, prijatelje, svoju publiku i sve vas koji ste godinama uz mene. Život je najljepši kada ga živiš punim plućima", poručila je Ukraden.

Njezina objava brzo je prikupila brojne čestitke i emotivne poruke obožavatelja. "Draga Nedo, uživajte u svom danu. Teško je naći prave riječi koje bi mogle opisati vas, koliko ste posebni, jedinstveni i svoji", napisala je jedna pratiteljica, dok su se drugi nadovezali s porukama poput "Sretan rođendan kraljice".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neda Ukraden (@neda.ukraden)

Misterij broja 67 na torti

Iako je Neda u opisu objave poručila kako "ne broji godine, već trenutke koji su je učinili sretnom", njezini pratitelji oštrog oka primijetili su zanimljiv detalj koji je pokrenuo raspravu. Na jednoj od fotografija pjevačica pozira ispred torte koja je ukrašena velikom zlatnom svjećicom u obliku broja 67. Ovaj je broj izazvao zbunjenost, budući da je, prema javno dostupnim podacima, glazbena ikona rođena 16. kolovoza 1950. godine, što znači da je proslavila svoj 76. rođendan.

Neda UkradenRođendanSlavlje
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