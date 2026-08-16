Livaković pred neočekivanim transferom: U igri je jedan od najvećih klubova svijeta

Barcelona je zainteresirana za Dominika Livakovića, tvrdi turski novinar Ferudun Niğdelioğlu. Prema njegovim informacijama, katalonski klub razmatra dovođenje hrvatskog vratara, dok bi Fenerbahče za transfer mogao dobiti između tri i četiri milijuna eura.

Livaković traži izlaz iz Fenerbahčea, koji više ne računa ozbiljno na njega nakon posudbi u Gironi i Dinamu. Iako ima ugovor do 2028. godine, turski klub želi odštetu, što je dosad kočilo njegov povratak na Maksimir.

Barcelona, Fenerbahçe'den Dominik Livaković'i kadrosuna katmak üzere.



Fenerbahçe, bu transferden 3-4 milyon avro kazanacak. (Ferudun Niğdelioğlu) pic.twitter.com/hmXSyFqhmE — Yeni Açık (@yeniacikcom) August 16, 2026

Sada se pojavila neočekivana mogućnost, Barcelona. Ipak, još nije poznato koliko je ta opcija konkretna.

U Barceloni bi Livaković teško izborio mjesto prvog vratara jer tu ulogu ima Joan García. S obzirom na to da Wojciech Szczesny ulazi u posljednju godinu ugovora, moguće je da Katalonci hrvatskog reprezentativca vide kao njegovu zamjenu.

Zanimljivo, Livakovićev i Garcijin agent je Andy Bara, što bi dodatno moglo olakšati potencijalni posao.