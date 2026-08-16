Trener 21. igrača svijeta za RTL Danas pričao o Đokoviću koji se bori sa zdravstvenim problemima

Šokantan kraj za Novaka Đokovića u Cincinnatiju. Jedan od najvećih tenisača svih vremena morao je čestitati 50. igraču svijeta. No poraz je ovoga puta ostao u drugom planu jer ono što se događalo Đokoviću izazvalo je veliku zabrinutost. O teškim uvjetima u Cincinatiju za RTL Danas govorio je i Ivan Cinkuš, trener 21. tenisača svijeta Artura Filsa. Helena Barić je donijela priču.

Novak Đoković na koljenima, Iscrpljen i bez odgovora na igru 14 godina mlađeg Argentinca Thiaga Tirantea. A sve je počelo potpuno drukčije. Đoković je otvorio meč furiozno i prvi set osvojio sa 6-2. Temperature su bile oko 30 stupnjeva, a vlaga 70 posto. Đoković je početkom drugog seta počeo pokazivati znakove velikog umora. Kod 2-1 zatražio je liječničku pomoć. Pozlilo mu je, mjerili su mu tlak, u jednom trenutku je i kleknuo. Nakon povratka na teren svome timu je dovIknuo da mu noge otkazuju cijeli drugi set.

Ivan Cinkuš je rekao:

"Vjerujem da mu je bilo teško. Kasnije je i došao u Ameriku, osjećao je pritisak od vlage, od sunca, od svega. Vjerujem da je to bilo jako jako teško za njega".

Tirante je iskoristio probleme velikog favorita, osvojio drugi set sa 6-4 i odveo meč u odlučujući set.

A tamo još jedna iscrpljujuća borba za petog tenisača svijeta. Pokušao je ostati u meču, ali nije mogao izdržati.

Nakon dva sata i 45 minuta najveća pobjeda u karijeri za 50. tenisača svijeta.

Za Đokovića posebno neugodan poraz uoči US Opena, koji počinje za dva tjedna. Nakon meča je otkrio da se godinama bori sa zdravstvenim problemima koji su se ponovno pojavili u Cincinnatiju, a posebno ih pogoršavaju vrućina i velika vlaga.

Ivan Cinkuš je kazao:

"Što se tiče Novakovog tima nisam razgovarao kako je bilo, ali mogu samo zamisliti da nije bilo lako. Nije lako gledati, a kamoli igrati. Tu je kiša, vlaga se diže, sunce, jako je teško igrati preko dana.

Ovaj turnir osvajao je tri puta, no nakon ovakvog nastupa, a i veteranskih godina. Ovo je vrlo vjerojatno bilo i njegovo posljednje zbogom Cincinnatiju.