Mala kapelica u blizini Velike Gorice okupila stotine vjernika, ali i dva zanimljiva gosta

ROKOVO /

Na Rokovo su se vjernici okupljali diljem Hrvatske, a posebno je bilo na Cvetković Brdu nedaleko od Velike Gorice. Više od 500 godina ondje stoji kapela posvećena Svetom Roku, zaštitniku od zaraznih bolesti.

"Svake godine dolazim. To je rodno mjesto moga oca. Zato što ljudi vjeruju u moć svetoga Roka i preporučaju se i zagovaraju", kroz suze nam kaže Katica iz Lukinić Brda.

Jer ovamo se ne dolazi samo zbog blagdana. Dolazi se zbog očeva i djedova, kuća u kojima se odrastalo i uspomena koje ni godine ni kilometri nisu izbrisali.

"Moj djed i baka su odavde, s majčine strane. Nažalost, oboje su preminuli ne tako davno, ali nas svejedno i veže kuća koja je ovdje, djedovina i evo ovo mjesto gdje već godinama slavimo svetog Roka", kaže Ivana Trputec iz Lipnice.

Zato ovo malo mjesto na Rokovo izgleda sasvim drukčije.

"Puno nam znači, tu smo rođeni i sjećamo se toga od malih nogu. Uvijek je bilo puno ljudi, uvijek smo se poslije častili, družili, isto kao i sada", objašnjava Katica

Današnja kapela dogodine slavi 150 godina od posvete. No priča zbog koje se Svetog Roka stoljećima zaziva seže mnogo dalje, u vrijeme kada je pomagao oboljelima od kuge, sve dok se i sam nije razbolio.

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