Samo danas bilo je 50-ak požara: Od početka godine 4200 požara raslinja, ovo su rekordi!

Posljednjih dana vatrogasci diljem Dalmacije gotovo da nisu imali predaha. Požari su gorjeli na omiškom području, Pelješcu, Dugom otoku, Dinari i zadarskom području, a samo u posljednja 24 sata zabilježeno ih je više od 50.

U Glavnom vatrogasnom operativnom središtu u Divuljama u svakom se trenutku prati gdje su vatrogasne, zračne i vojne snage te gdje ih je potrebno preusmjeriti.

Reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s pomoćnikom glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joškom Grančićem i brigadnim generalom Željkom Ljubasom, zapovjednikom Vojnog dijela Operativnog vatrogasnog zapovjedništva.

Stanje na terenu i izazove s kojima se vatrogasci suočavaju prvo je za RTL Danas opisao Joško Grančić, pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje.

Kakva je situacija, ima li aktivnih požara?

Trenutačno ima aktivnih požara, no ako gledamo protekla 24 sata, kod nas je bilo preko 50 novih požara za koje javnost velikim dijelom i ne zna jer se pogase vrlo brzo i vrlo promptno vatrogasci djeluju. Ono što je danas bilo aktivno i što je zahtijevalo angažman ovog zapovjedništva jesu požari u Jovićima u Zadarskoj županiji, gdje je uz 50-ak vatrogasaca na terenu djelovao i kanader i dva Air Tractora koji su pomagali vatrogascima iz zraka, te sada požar na Dinari, gdje uz zemaljske snage djeluju i četiri protupožarna zrakoplova, kanadera.

Vi na karti sve vidite. Gdje je sada situacija najgora?

Tako je. Ove crvene točkice pokazuju aktivne požare i, kao što vidite, ovdje je požar na Dinari gdje su angažirane zemaljske i zračne snage. To je požar koji je prije nekoliko dana prešao iz Bosne i Hercegovine i evo pokušavamo ga zaustaviti da se ne širi dalje. Međutim, radi se o požaru na izrazito teško pristupačnom terenu koji stvarno zahtijeva veliki angažman i zemaljskih i zračnih snaga.

Koliko je vatrogasaca na terenu? Pretpostavljam da ih je najviše na aktivnim požarima.

Tako je. Sada na terenu, na ovim požarima koje smo spomenuli, imamo 50-ak vatrogasaca u Jovićima, otprilike isto toliko imamo ih na Dinari. Međutim, danas su aktivni i požari koji su proteklih dana intenzivno gorjeli, to je požar pored Omiša, na Pelješcu, na Dugom otoku, tako da sada trenutačno ima nekoliko stotina vatrogasaca na svim požarištima.

Kad ste već spomenuli požar kod Omiša, vidjeli smo kolike su štete. Je li to, prema vašem iskustvu, jedan od najvećih požara i po štetama i općenito po razmjerima?

To nije najveći požar po veličini. Primjerice, splitski požar iz 2017. bio je četiri do pet puta veći. Međutim, ovaj požar po učinjenoj materijalnoj šteti i, vidimo, po ljudskim gubicima stvarno predstavlja, ja bih rekao, najteži požar u novijoj hrvatskoj povijesti.

Zna li se uzrok?

Koliko znamo, policijski službenici provode očevid, tako da još nemamo povratne informacije.

Kakvo je stanje vaših ozlijeđenih kolega vatrogasaca?

Kolege vatrogasci su dobro, uspješno se oporavljaju i ja im ovim putem želim što skoriji povratak u njihove vatrogasne postrojbe.

Sezona još nije gotova, čeka vas još jako puno posla. Nema opuštanja za nikoga?

Nema, nažalost. Vidimo po svim ovim pokazateljima da je ova sezona znatno teža od prošlogodišnje. Do današnjeg dana bilježimo gotovo 4200 požara raslinja, što je za 25 posto više u odnosu na isto vrijeme prošle godine, a opožarena površina sada je oko 12 tisuća hektara, što je gotovo 100 posto više nego što je prošle godine izgorjelo do današnjeg dana.

Koliki problem vašim kolegama vatrogascima stvaraju nepristupačni tereni? Vidjeli smo Dinaru, pa i omiško područje koje je vrlo specifično.

Izrazito je teško pristupiti. Zahtijeva dobru psihofizičku pripremljenost vatrogasaca, dobru opremljenost i gašenje takvih požara iziskuje stvarno velike napore. Tu nam od velike pomoći dolaze naše zračne snage.

Svi su rekli da bez kanadera pitanje je što bi od svega bilo. Naravno, svaka čast i velika hvala vatrogascima, ali kanaderi su od ogromne važnosti.

Naša taktika gašenja je da združeno djeluju zemaljske snage uz pomoć zračnih snaga. Jedni bez drugih ne bi bili učinkoviti, a zajedno, ta sinergija i taj posao, mislim da uspješno radimo.

Vojska prvi put ove godine gasila požar s kopna

U borbu s vatrom uključena je i Hrvatska vojska, a o angažmanu kopnenih i zračnih snaga reporterka RTL-a Danas razgovarala je s brigadnim generalom Željkom Ljubasom.

Prvi put su jučer bile angažirane kopnene snage. Gdje su sada i koliko je to za njih bilo zahtjevno?

Tako je. Kao što znate, Hrvatska vojska sudjeluje u protupožarnoj sezoni sa svojim namjenski organiziranim snagama koje čine zrakoplovne, mornaričke i kopnene snage. Jučer su prvi put ove godine, na zahtjev Operativnog vatrogasnog zapovjedništva, korištene i kopnene snage na gašenju požara na Dinari.

Gdje su one sada? Ima li ih dovoljno u pričuvi?

Kopnene snage jučer navečer su povučene i danas se nalaze u spremnosti. Danas se ne koriste u gašenju požara.

Što se tiče Dinare, to je bio iznimno zahtjevan teren?

Vrlo zahtjevan teren. Hrvatski vojnici gasili su požar, što je vrlo bitno zbog naše sigurnosti, zajedno s pripadnicima vatrogasne zajednice. To nama daje dodatnu sigurnost jer radimo s profesionalcima.

Čuli smo i od glavnog vatrogasnog zapovjednika koliko kanaderi znače. Koliko su ove godine letjeli?

Piloti protupožarnih snaga, koje čine kanaderi i Air Tractori, ove su godine do sada preletjeli oko 870 sati, što je negdje oko 300 sati više nego u cijeloj prošloj godini. Također, ove godine imali su oko 5300 naleta. U usporedbi s prošlom godinom to je oko 2000 naleta više. Jedna stvar koja je vrlo zanimljiva, vidjeli ste sada zadnja tri dana, piloti u zadnja tri dana imaju oko 154 sata leta i oko 1160 naleta, odnosno bacanja vode.

Impozantne brojke. Jesu li posade umorne? Moraju se izmjenjivati?

Oni tvrde da nisu i da su spremni za dalje i za ono što ih, kao što je rekao kolega Joško Grančić, očekuje negdje do 30. rujna.

Piloti mogu letjeti sedam sati. Kako se izmjenjuju?

Oni se izmjenjuju nakon sedam sati leta, a kanader može letjeti cijeli dan.