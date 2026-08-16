U Pleternici organizirali neobičan ljetni kamp koji završava koncertom: 'Ponosni smo'
U Pleternici se održava peti ljetni tamburaški kamp tijekom kojeg 50 mladih usavršava svoja znanja i umijeća. Kamp završava u nedjelju zajedničkim koncertom
Na koncertu je bio i RTL-ov Bojan Uranjek koji je razgovarao s ravnateljicom Javne ustanove Pleternice Jasnnom Hoffman i gradonačelnicom Marijom Šarić.
Pravo mjesto i za Ljetni tamburački kamp.
Jasna Hoffman: Pleternica, mali grad, ali priča jednu prekrasnu veliku tamburašku priču. To smo ispričali i kroz naš Muzej bećarca koji je okupio baštinike i zaljubljenike u kulturnu baštinu iz cijelog područja Slavonije, Baranje i Srijema.
Muzej tako sve naše blago čuva i izvan svojih zidina. To je upravo naš Ljetni tamburački kamp kojim okupljamo djecu iz cijele Hrvatske.
Ovo je jedan sjajan događaj, festival tamburaške glazbe, koja u ovom smislu čuva kulturnu tradiciju, ali je na neki način i pravi turistički potencijal.
Marija Šarić: Ljetni tamburački kamp i drugi kampovi su potencijal da svim onim našim objektima koje smo izgradili damo dušu, da im damo sadržaj i umrežavajući se ovako sa strukom, s profesorima i dovodeći djecu iz raznih dijelova Hrvatske, radimo na turističkoj priči našega grada.
Više pogledajte u videu