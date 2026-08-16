FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POGLEDAJTE SNIMKU /

Auti gorjeli u Rudešu, ali ovo nije prvi put. Policija pronašla tragove Molotovljevih koktela

Požar je u nedjelju rano ujutro izbio i u zagrebačkom Rudešu, gdje su u dvorištu autosalona gorjela četiri automobila, dok su još tri vozila nagorjela uslijed požara.

Vatrogasci su dojavu zaprimili nešto nakon 6 sati.

Na istoj su lokaciji policija i vatrogasci intervenirali i prethodne noći, kada su uz ogradu autosalona pronađeni tragovi pokušaja korištenja Molotovljevih koktela.

Više pogledajte u prilogu.

VOYO logo
16.8.2026.
17:14
RTL Danas
PožarRudešAutomobiliAutosalonMolotovljevi Kokteli
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa