Auti gorjeli u Rudešu, ali ovo nije prvi put. Policija pronašla tragove Molotovljevih koktela

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Požar je u nedjelju rano ujutro izbio i u zagrebačkom Rudešu, gdje su u dvorištu autosalona gorjela četiri automobila, dok su još tri vozila nagorjela uslijed požara.

Vatrogasci su dojavu zaprimili nešto nakon 6 sati.

Na istoj su lokaciji policija i vatrogasci intervenirali i prethodne noći, kada su uz ogradu autosalona pronađeni tragovi pokušaja korištenja Molotovljevih koktela.

Više pogledajte u prilogu.