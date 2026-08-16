Auti gorjeli u Rudešu, ali ovo nije prvi put. Policija pronašla tragove Molotovljevih koktela

PALA I UHIĆENJA /
DOZNAJEMO: U istragu požara kod Zadra uključio se USKOK, ne odbacuje se sumnja i na terorizam
Požar je u nedjelju rano ujutro izbio i u zagrebačkom Rudešu, gdje su u dvorištu autosalona gorjela četiri automobila, dok su još tri vozila nagorjela uslijed požara.
Vatrogasci su dojavu zaprimili nešto nakon 6 sati.
Na istoj su lokaciji policija i vatrogasci intervenirali i prethodne noći, kada su uz ogradu autosalona pronađeni tragovi pokušaja korištenja Molotovljevih koktela.
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