FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VIKEND KAOS U ZAGREBU /

Vozačica sletjela s ceste pa završila na stupićima, pogledajte fotografije s mjesta nesreće

Vozačica sletjela s ceste pa završila na stupićima, pogledajte fotografije s mjesta nesreće
×
Foto: Luka Antunac/PIXSELL, ilustracija

Vozačica se nije kretala sredinom obilježene prometne trake pa je naletjela na rubni kamen, a potom i na metalne stupiće na nogostupu

25.5.2026.
14:15
danas.hr
Luka Antunac/PIXSELL, ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Vozačica (46) u ranim satima petka skrivila je prometnu nesreću s materijalnom štetom u zagrebačkom naselju Rudeš, izvijestili su iz zagrebačke policije.

"U petak, 22. svibnja 2026. godine oko 00.50 sati u Zagrebu, 46-godišnjakinja je upravljala osobnim automobilom zagrebačkih registracijskih oznaka, a kretala se Rudeškom cestom u smjeru jugozapada.

Vozačica se nije kretala sredinom obilježene prometne trake iz kojeg razloga je najprije naletjela na rubni kamen, a potom i na metalne stupiće na nogostupu", stoji u priopćenju PU zagrebačke.

Vozačica sletjela s ceste pa završila na stupićima, pogledajte fotografije s mjesta nesreće
Foto: pu zagrebačka

Vozila pod utjecajem alkohola

Očevidom je ustanovljena vožnja pod utjecajem alkohola od 1,62 g/kg u organizmu. "U prometnoj nesreći nastala je materijalna šteta. Vozačica je isključena iz prometa, uhićena i dovedena na nadležni prekršajni sud.

Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozačicu proglasi krivom, kazni novčanom kaznom od 2.810 eura te joj se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca", navodi policija.

Vozačica sletjela s ceste pa završila na stupićima, pogledajte fotografije s mjesta nesreće
Foto: pu zagrebačka

Sud je vozačicu proglasio krivom i kaznio novčanom kaznom od 1.480 eura uz izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Prometna NesrećaRudešPu Zagrebačka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike