Vozačica sletjela s ceste pa završila na stupićima, pogledajte fotografije s mjesta nesreće

Vozačica (46) u ranim satima petka skrivila je prometnu nesreću s materijalnom štetom u zagrebačkom naselju Rudeš, izvijestili su iz zagrebačke policije.

"U petak, 22. svibnja 2026. godine oko 00.50 sati u Zagrebu, 46-godišnjakinja je upravljala osobnim automobilom zagrebačkih registracijskih oznaka, a kretala se Rudeškom cestom u smjeru jugozapada.

Vozačica se nije kretala sredinom obilježene prometne trake iz kojeg razloga je najprije naletjela na rubni kamen, a potom i na metalne stupiće na nogostupu", stoji u priopćenju PU zagrebačke.

Foto: pu zagrebačka

Vozila pod utjecajem alkohola

Očevidom je ustanovljena vožnja pod utjecajem alkohola od 1,62 g/kg u organizmu. "U prometnoj nesreći nastala je materijalna šteta. Vozačica je isključena iz prometa, uhićena i dovedena na nadležni prekršajni sud.

Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozačicu proglasi krivom, kazni novčanom kaznom od 2.810 eura te joj se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca", navodi policija.

Sud je vozačicu proglasio krivom i kaznio novčanom kaznom od 1.480 eura uz izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.