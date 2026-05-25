Rebić u tri riječi odgovorio na pitanje ostaje li iduće sezone u Hajduku

U Zagrebu je u ponedjeljak održana svečana dodjela nagrada za najbolje pojedince SuperSport HNL-a, na kojoj su priznanja uručena za igrača sezone, najboljeg strijelca, vratara, mladog igrača te idealnu momčad prvenstva. Večer je u velikoj mjeri protekla u znaku Dinama, čiji su nogometaši odnijeli većinu nagrada.

Ipak, među dobitnicima se našao i Ante Rebić, koji je izabran u idealnu momčad sezone kao igrač Hajduka.

“Čast mi je biti ovdje. Marko Pajač je bio pričljiv, a vi svi znate da sam ja još pričljiviji”, rekao je Rebić u uvodu razgovora.

Osvrnuo se i na sezonu Hajduka te borbu za vrh ljestvice.

“Realno je bilo drugo mjesto, čestitam Dinamu na vrhunskoj sezoni. Osobno mislim da možemo bolje”, poručio je Rebić.

Najviše pažnje ipak je izazvalo pitanje o njegovoj budućnosti u splitskom klubu, s obzirom na to da mu ugovor istječe krajem lipnja. Na izravno pitanje ostaje li i iduće sezone u Hajduku, Rebić je kratko odgovorio, uz osmijeh i pokazivanje prema loži:

“Drugi red, livo.”, odnosno on je pokazao prema Hajdukovom predsjedniku Ivanu Biliću i članici uprave Marinki Akrap

U aktualnoj sezoni Rebić je upisao 30 nastupa, postigao sedam pogodaka i dodao pet asistencija u dresu Hajduka.