FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
brzo i kratko /

Rebić u tri riječi odgovorio na pitanje ostaje li iduće sezone u Hajduku

Rebić u tri riječi odgovorio na pitanje ostaje li iduće sezone u Hajduku
×
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na izravno pitanje ostaje li i iduće sezone u Hajduku, Rebić je kratko odgovorio

25.5.2026.
23:02
Sportski.net
Neva Zganec/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

U Zagrebu je u ponedjeljak održana svečana dodjela nagrada za najbolje pojedince SuperSport HNL-a, na kojoj su priznanja uručena za igrača sezone, najboljeg strijelca, vratara, mladog igrača te idealnu momčad prvenstva. Večer je u velikoj mjeri protekla u znaku Dinama, čiji su nogometaši odnijeli većinu nagrada.

Ipak, među dobitnicima se našao i Ante Rebić, koji je izabran u idealnu momčad sezone kao igrač Hajduka.

“Čast mi je biti ovdje. Marko Pajač je bio pričljiv, a vi svi znate da sam ja još pričljiviji”, rekao je Rebić u uvodu razgovora.

Osvrnuo se i na sezonu Hajduka te borbu za vrh ljestvice.

“Realno je bilo drugo mjesto, čestitam Dinamu na vrhunskoj sezoni. Osobno mislim da možemo bolje”, poručio je Rebić.

Najviše pažnje ipak je izazvalo pitanje o njegovoj budućnosti u splitskom klubu, s obzirom na to da mu ugovor istječe krajem lipnja. Na izravno pitanje ostaje li i iduće sezone u Hajduku, Rebić je kratko odgovorio, uz osmijeh i pokazivanje prema loži:

“Drugi red, livo.”, odnosno on je pokazao prema Hajdukovom predsjedniku Ivanu Biliću i članici uprave Marinki Akrap

U aktualnoj sezoni Rebić je upisao 30 nastupa, postigao sedam pogodaka i dodao pet asistencija u dresu Hajduka.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike