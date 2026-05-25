HNL zvijezde zamijenile dresove za odijela, ali svi su gledali s kim su stigli igrači Hajduka

Svečanom dodjelom nagrada u Zagrebu spušten je zastor na uzbudljivu sezonu SuperSport Hrvatske nogometne lige 2025./2026., a večer je protekla u potpunoj dominaciji zagrebačkog Dinama.

Najprestižniju titulu, onu za najboljeg igrača sezone, ponio je napadač "Modrih" Dion Drena Beljo, koji je time okrunio fenomenalnu sezonu u kojoj je osvojio i nagradu za najboljeg strijelca prvenstva. Bila je to proslava nogometa koja je okupila najistaknutije pojedince lige, a koja je potvrdila da je dvostruka kruna zasluženo završila u Maksimiru.

Beljo kao dvostruki laureat večeri

Apsolutni junak večeri bio je Dion Drena Beljo. S postignutim 31 pogotkom, suvereno je osvojio titulu najboljeg strijelca, no priznanje koje je izazvalo najviše emocija bila je nagrada za najboljeg igrača, koju mu je uručio član Uprave SuperSporta Goran Đurić. U jakoj konkurenciji u kojoj su se nalazili i njegovi suigrači Josip Mišić i Luka Stojković, te Rokas Pukštas iz Hajduka i Toni Fruk iz Rijeke, Beljo je dobio najviše glasova.

"Hvala svima koji su me izabrali, čast i privilegija je držati ovu nagradu, stvarno sam ponosan. Od početka nije bilo lagano, bio je velik pritisak, ali uz ovakve suigrače i stožer sve je lakše. Ne smijem zaboraviti obitelj, djevojku i prijatelje koji su u teškim trenucima bili uz mene", izjavio je vidno sretni Beljo, dodavši kako je ključan bio "klik" koji mu se dogodio tijekom zimskih priprema. Kao najdraži trenutak sezone izdvojio je proslavu naslova s navijačima, istaknuvši da mu je to prvi osvojeni trofej u karijeri.

Kovačević i Stojković zaokružili Dinamovu dominaciju

Da će ovo biti večer zagrebačkog kluba, potvrdile su i ostale ključne nagrade. Mario Kovačević proglašen je najboljim trenerom sezone, a nagradu mu je dodijelio predsjednik HNS-a Marijan Kustić. Kovačević je u svom govoru naglasio važnost kolektiva. "Sve je lakše kada imate dobre i kvalitetne ljude, igrače i stožer. Na kraju smo ostvarili uspjehe koje smo zaslužili. Uvijek je teže ponavljati ovakve stvari, ali trebamo raditi pošteno i kvalitetno", poručio je strateg Dinama.

Nagrada za najboljeg mladog igrača sezone pripala je Luki Stojkoviću, još jednom dragulju iz Dinamove svlačionice. Stojković je nadmašio konkurente poput suigrača Sergija Domingueza te trojca iz Hajduka, Rokasa Pukštasa, Šimuna Hrgovića i Tonija Silića. "Puno je turbulencija bilo za mene i klub, ali jako sam sretan zbog duple krune i zbog ove nagrade. Bilo je teško, bilo je borbe sa samim sobom, ali kada ste okruženi dobrim ljudima i suigračima koji vam daju potporu, onda je puno lakše", kazao je Stojković.

Momčad sezone i ostala priznanja

U izboru za najboljih 11 sezone našlo se čak sedam igrača Dinama. Idealnu postavu čine: Marko Malenica (Osijek) na vratima; obrambenu liniju čine Ante Oreč (Rijeka), Scott McKenna (Dinamo), Sergi Dominguez (Dinamo) i Marko Pajač (Lokomotiva); u veznom redu su Josip Mišić, Luka Stojković i Miha Zajc (svi Dinamo); dok napadački trojac čine Ante Rebić (Hajduk), Aleksa Latković (Varaždin) i Dion Drena Beljo (Dinamo). "Iz Hajdukove perspektive, realno drugo mjesto. Dinamu još jednom čestitke. Na mom osobnom nivou može i bolje", iskren je bio Rebić.

Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica iz Osijeka, koji je istaknuo kako je iza njegove momčadi teška i stresna sezona. Nagradu za najbolji pogodak sezone odnio je Tomislav Duvnjak iz Varaždina za spektakularan gol protiv Hajduka. "I sad sam se opet naježio, ne znam ni sam kako sam ga zabio", priznao je Duvnjak. Najbolju obranu sezone imao je vratar Hajduka Toni Silić, i to protiv Dinama. "Nadam se da ću stići Zeleniku. Sigurno da djeluje nestvarno, ja sam domaće dijete koje živi za Hajduk", rekao je mladi vratar.

Ceremonija, koju su vodili Valentina Miletić i Marko Šapit, na najbolji je mogući način zaključila još jednu natjecateljsku godinu, slaveći individualni talent i timski uspjeh koji su obilježili domaće nogometne terene.