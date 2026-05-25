Stigle prve vrućine: Ovih 15 gradova u podne su bili najtopliji! Pogledajte popis

DHMZ u svojoj prognozi kaže da Hrvatsku u zadnjoj dekadi svibnja očekuje razdoblje iznadprosječno toplog vremena, pri čemu će najizraženija vrućina zahvatiti zapadnu Europu.

Na vrijeme u Europi utjecat će prostrana anticiklona pozicionirana većinom u zapadnoj Europi. Topli će zrak s juga preko Pirenejskog poluotoka pritjecati prema Francuskoj i Engleskoj gdje će temperatura rasti značajno iznad višegodišnjih prosječnih vrijednosti.

U takvoj sinoptičkoj situaciji formiranje toplinskog vala u zapadnoj Europi je vrlo vjerojatno. Na njegovom istočnom rubu vrućina će stići i do granica Hrvatske, ali će biti znatno manje izražena. Vjerojatnost nastupa toplinskog vala u zapadnim dijelovima Hrvatske je mala i kratkotrajna.

No, temperatura zraka će i u Hrvatskoj biti iznad prosjeka. Duž obale će noći sve češće biti tople (najniža temperatura ≥ 20 °C), a dani sve češće vrući (najviša temperatura ≥ 30 °C). U unutrašnjosti tijekom vikenda najviša temperatura zraka uglavnom se očekuje od 24 °C do 29 °C, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a potom će malo porasti. Vrhunac ovog iznadprosječno toplog razdoblja bit će u utorak kada bi i u unutrašnjosti neka mjesta mogla biti toplija od 30 °C.

Sezonske prognoze upućuju na ljeto vrlo vjerojatno toplije od prosjeka uz povećanu vjerojatnost toplinskih valova u Hrvatskoj.