Dosta vam je hladnoće? Ovo je najtoplija europska destinacija u siječnju

U suprotnosti sa zimskim uvjetima koji u siječnju prevladavaju u većem dijelu Europe, jedan mediteranski otok nudi stabilnije i toplije vrijeme.

Valletta, glavni grad Malte, ističe se kao najtoplija europska prijestolnica u siječnju, pružajući posjetiteljima idealnu kombinaciju blage klime, bogate povijesti i zadivljujuće arhitekture za početak godine, piše Mirror.

Ugodnih 16 stupnjeva usred zime

Za one koji traže bijeg od zimske hladnoće i prijeko potrebnu dozu vitamina D, Valletta se nameće kao logičan izbor. Prema analizi podataka globalne platforme za rezervacije Omio, malteška prijestolnica zauzima sam vrh ljestvice najtoplijih glavnih gradova u Europi tijekom siječnja.

Prosječne dnevne temperature kreću se oko 13 stupnjeva Celzija, dok se najviše vrijednosti često penju do ugodnih 15 stupnjeva Celzija ili 16 stupnjeva Celzija. Noći su također blage, s temperaturama koje se rijetko spuštaju ispod devet stupnjeva.

Uz to, grad se može pohvaliti s prosječno pet do šest sunčanih sati dnevno, što stvara savršene uvjete za istraživanje na otvorenom bez neugodnosti oštre zime. Iako su povremene kiše moguće, obično su kratkotrajne i ne ometaju značajno planove putovanja.

Bogata povijest pod zaštitom UNESCO-a

Srce Vallette i jedan od njezinih najprepoznatljivijih simbola je Grand Harbour (Velika luka), impresivna prirodna dubokovodna luka koja je kroz povijest imala ključnu stratešku važnost. Okružena moćnim utvrdama i bastionima, danas pruža nezaboravne panoramske prizore.

Posjetitelji mogu uživati u pogledu s Gornjih vrtova Barrakka, odakle se vidi luka i susjedna "Tri grada" (Cospicua, Vittoriosa i Senglea). Krstarenja lukom popularna su aktivnost koja nudi jedinstvenu perspektivu na pomorsku baštinu grada.

Cijeli je grad, unatoč svojoj maloj površini i populaciji od tek nešto više od pet tisuća stanovnika, uvršten na popis UNESCO-ve Svjetske baštine. Njegove uske, kaldrmom popločane ulice ispunjene su remek-djelima barokne arhitekture, među kojima se ističe Konkatedrala sv. Ivana iz 16. stoljeća i Palača Velikog majstora.

Gužve su manje

Jedna od najvećih prednosti posjeta Valletti u siječnju jest znatno manji broj turista u usporedbi s ljetnim mjesecima. To omogućuje mirnije i opuštenije istraživanje gradskih znamenitosti, muzeja i skrivenih kutaka. Ugodno vrijeme idealno je za duge šetnje, uživanje u kavi na terasama kafića i upijanje ležerne mediteranske atmosfere.

Za one koje zanima bogata vojna povijest, nezaobilazne su lokacije poput ratnih soba Lascaris i Nacionalnog ratnog muzeja. Iako sam grad nema vlastite plaže, brojna popularna kupališta poput Zlatne uvale ili poznate Plave lagune lako su dostupna diljem otoka.

