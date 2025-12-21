Skriveni dragulj: Ova prekrasna planinska zemlja na samo je sat vremena leta od Hrvatske

U zadivljujućim planinama smjestio se skriveni dragulj, udaljen samo sat vremena leta od Hrvatske. Sa smaragdnozelenim i snijegom prekrivenim vrhovima, Sjeverna Makedonija nudi putnicima priliku za istraživanje teritorija koji je uglavnom ostao netaknut masovnim turizmom.

Smještena sjeverno od Grčke, Sjeverna Makedonija prožeta je bogatom baštinom koja obuhvaća bizantsko, osmansko i jugoslavensko razdoblje. Ova kontinentalna država stekla je neovisnost od Jugoslavije 1991. godine, a ime Sjeverna Makedonija prihvatila je 2019. nakon rješavanja dugogodišnjeg spora oko imena s Grčkom.

Zemlja s više od osamdeset posto planinskog teritorija

Sjeverna Makedonija ubraja se među najplaninskije zemlje svijeta, s više od 85 posto teritorija kojim dominiraju vrhovi. Planina Korab, smještena na granici s Albanijom, uzdiže se na 2752 metra. Ovaj krševiti krajolik postao je sastavni dio svakodnevnog života stanovnika Sjeverne Makedonije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Kad uđem u auto, u kojem god smjeru želim voziti, ispred mene je planina i iza mene je planina", ispričala je mještanka Frosina Pandurska-Dramikjanin.

Cijela zemlja ima dva milijuna stanovnika, što je otprilike tri puta više od populacije Zagreba, glavnog grada Hrvatske. Iako turistički djelatnici vjeruju da država ima ogroman potencijal, ostaju oprezni po pitanju prevelikog broja posjetitelja.

"Otprilike milijun putnika prolazi kroz Makedoniju tijekom ljeta. Ne zaustavljaju se, a mislim da postoji toliko drugih stvari koje se mogu vidjeti", dodao je Aleksandar Bogoevski, vlasnik agencije Sustainable Adventure Travels.

Ohridsko jezero kao zvijezda turističke ponude

Jedna od glavnih atrakcija zemlje je Ohridsko jezero, koje se proteže preko granice s Albanijom. Sjevernomakedonski dio jezera uvršten je na UNESCO-ov popis svjetske baštine 1979. godine, a okolna regija dodana je sljedeće godine.

Grad Ohrid ubraja se među najstarija ljudska naselja na svijetu i dom je najstarijeg slavenskog samostana, Svetog Pantelejmona. Prema UNESCO-u, jezero je stanište za otprilike dvjesto biljnih i životinjskih vrsta, prenosi Mirror.

Tradicija i priroda Šar planine

Planinski lanac Šara, smješten uz sjeverozapadnu granicu s Albanijom, posjetiteljima Sjeverne Makedonije pruža bezbrojne mogućnosti za šetnju i planinarenje.

Stanovnici planinskih sela još uvijek prakticiraju prastaru pastirsku tradiciju poznatu kao transhumancija. Ovaj drevni običaj uključuje sezonsko vođenje ovaca u sela tijekom zimskih mjeseci, prije nego što se vrate na planinske vrhove s dolaskom ljeta.

Mješavina balkanskih, mediteranskih i turskih okusa

Ljubitelji hrane koji istražuju Sjevernu Makedoniju naići će na ukusnu mješavinu balkanskih, mediteranskih i turskih okusa.

Nacionalno jelo zemlje, tavče gravče, sastoji se uglavnom od zapečenog graha pripremljenog u glinenoj posudi. Druga omiljena jela uključuju svježe namirnice, meso s roštilja i razna peciva.

Glavni grad, Skoplje, dom je za otprilike 526.000 stanovnika i smješten je u Skopskoj kotlini uz rijeku Vardar. YouTuber Drew Binksy nazvao je Skoplje jednim od "najčudnijih gradova na svijetu" zbog njegovih dramatičnih spomenika uz rijeku. Tijekom svog putovanja, Drew je bio potpuno očaran Ohridskim jezerom.

"U svakom slučaju, najljepše jezero u Europi zove se Ohrid. To je stvarno bistro slatkovodno jezero. Možete roniti, skakati s litica i jednostavno provesti dan na vodi. Stvarno je, stvarno sjajno. To mi je daleko najdraža stvar u Sjevernoj Makedoniji", oduševljeno je ispričao u videu.

"Sve u svemu, to je jednostavno opuštena, cool, mala zemlja, laka za proputovati, s balkanskim duhom i dobrom hranom. Toplo preporučujem Sjevernu Makedoniju. Zapravo mislim da je super podcijenjena i jedna mi je od najdražih balkanskih zemalja", zaključio je.

Izravan let iz Hrvatske za Skoplje traje tek nešto više od sat vremena, a dostupna je i kao automobilska destinacija, što ovu zemlju čini lako dostupnom destinacijom koja nudi jedinstven spoj prirodnih ljepota, bogate povijesti i autentične kulture, idealne za sve one koji traže nešto drugačije od uobičajenih turističkih ruta.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica razotkriva ključne mitove o prehrani: 'Ovo su dvije najveće zablude koje sam čula'