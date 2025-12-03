Izbor bi vas mogao iznenaditi: Ovo je najbolja zemlja za umirovljenje u 2026.

Imenovana je najbolja svjetska destinacija za umirovljenje u 2026. godini, a bi mnoge mogao iznenaditi. Dok brojni Europljani, a posebno Britanci, tradicionalno biraju sunčanu Španjolsku ili Portugal kao mjesto na kojem bi se skrasili nakon radnog vijeka, ove godine na vrh najpoželjnijih destinacija izbila je jedna druga mediteranska zemlja.

U vrijeme opuštanja i odmora, mnogi traže promjenu okruženja. No, pri odabiru mjesta za provođenje zlatnih godina, ključno je uzeti u obzir troškove života, zdravstvenu skrb, cijene nekretnina, vize, klimu i lakoću prilagodbe. Prema godišnjem globalnom indeksu umirovljenja koji objavljuje International Living, jedna zemlja se po prvi put u povijesti popela na sam vrh ljestvice.

Grčka je postala broj jedan

Grčka je proglašena najboljom destinacijom zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji pristupačnog načina života, kvalitetne privatne zdravstvene zaštite, dostupnih opcija za vize i zavidne mediteranske klime.

"Uspon Grčke na prvo mjesto označava promjenu u europskom krajoliku za umirovljenike", izjavila je Jennifer Stevens, izvršna urednica International Livinga. "Godinama su Portugal i Španjolska prednjačili, no nedavne promjene u viznim politikama i rastući troškovi potaknuli su umirovljenike da traže alternative."

Izgleda da upravo Grčka sada nudi ono što mnogi traže: prekrasnu, gostoljubivu i cjenovno pristupačnu europsku bazu s dostupnim opcijama za boravak i stilom života koji se čini bogatim u svakom smislu.

Zlatna viza, troškovi života i cijene nekretnina

Zemlja je dobila visoke ocjene u kategorijama klime, zdravstvene skrbi i stanovanja. Njihov program "Zlatna viza", koji omogućuje dobivanje boravišne dozvole ulaganjem u nekretnine, i dalje je jedan od najpristupačnijih u Europi, osobito nakon što je Portugal postrožio pravila.

Stručnjak za globalnu diverzifikaciju Ted Baumann dodao je: "Sve u svemu, kada je riječ o opcijama Zlatne vize, rekao bih da je Grčka više od Portugala... možda je čak i bolja."

Dopisnica iz Grčke, Leena Horner, prije četiri godine sa suprugom se preselila na Krf. Oni žive ugodno s oko 2.900 do 3.000 eura mjesečno. Najam kuće uz more može stajati od 600 do 1.000 eura mjesečno, dok večera za dvoje s vinom košta između 30 i 50 eura.

Govoreći o svom životu, Leena kaže: "Grčka tiho transformira način na koji živite. Nije to samo jedna stvar; to je klima, 'siga siga' stav polaganog prihvaćanja života, živahna zajednica i svakodnevna povezanost s prirodom."

S više od 12.000 kilometara obale i više od 300 sunčanih dana godišnje, Grčka nudi idilično okruženje. Europske destinacije općenito su se snažno pozicionirale na ljestvici za 2026., pri čemu su se Grčka, Portugal, Italija, Francuska i Španjolska našle među deset najboljih.

Top 10 destinacija za mirovinu u 2026.

Grčka Panama Kostarika Portugal Meksiko Italija Francuska Španjolska Tajland Malezija

