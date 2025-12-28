Ove stvari izbjegavajte u širokom luku pred Novu godinu: Izazvaju siromaštvo i nesreću

Prijelaz iz stare u novu godinu za mnoge je vrijeme nade, novih odluka i želja za boljom budućnošću. Diljem svijeta, ovaj se trenutak obilježava na različite načine - od vatrometa i slavlja do jedinstvenih kulturnih rituala.

U srcu mnogih od tih običaja leži duboko ukorijenjeno vjerovanje da način na koji započnemo godinu određuje našu sudbinu u idućih 12 mjeseci.

Dok se većina savjeta usredotočuje na ono što bismo trebali učiniti za privlačenje sreće, jednako je važno znati što treba izbjegavati.

Brojna praznovjerja, prenošena generacijama, upozoravaju na određene radnje koje bi mogle "pomesti" sreću, donijeti financijske probleme ili nazadovanje.

Bilo da u njih vjerujete ili ih smatrate zabavnom tradicijom, donosimo vam popis 12 stvari koje, prema starim vjerovanjima, ne biste trebali raditi na samom početku nove godine.

Neka kuća pričeka s čišćenjem

Iako se čini logičnim započeti godinu u besprijekorno čistom domu, tradicija nalaže suprotno. Prema vjerovanjima prisutnima u mnogim kulturama, posebno u Kini, čišćenje na prvi dan nove godine donosi nesreću.

1. Ne čistite kuću. Metenje, usisavanje ili brisanje prašine na Novu godinu simbolički "mete" ili "čisti" sreću i blagostanje iz vašeg doma. Smatra se da sva dobra energija koja se nakupila tijekom dočeka može biti izbačena zajedno s prašinom.

2. Ne perite rublje i posuđe. Pranje rublja i posuđa na prvi i drugi dan nove godine smatra se posebno lošim znakom. Neka od najstarijih kineskih vjerovanja povezuju ove dane s rođendanom boga vode.

Pranje se stoga smatra nepoštovanjem, a simbolično se vjeruje da se time "ispire" sreća ili, u ekstremnijim tumačenjima, da se "odnosi" zdravlje nekog od članova obitelji.

3. Ne iznosite ništa iz kuće. Ovo pravilo odnosi se na sve, od smeća do starih stvari koje namjeravate baciti. Vjeruje se da iznošenje bilo čega iz doma na Novu godinu simbolizira gubitak i odricanje od sreće i prosperiteta u nadolazećoj godini.

Zato je sve velike čistke i izbacivanje nepotrebnih stvari najbolje obaviti prije 31. prosinca.

Foto: Shutterstock

Financijska stabilnost kao prioritet

Stara izreka kaže: "Kako na Novu godinu, tako cijelu godinu." To se posebno odnosi na financije. Stoga su se razvila brojna pravila čiji je cilj osigurati financijsku stabilnost.

4. Ne ulazite u godinu s dugovima ili praznim novčanikom. Vjeruje se da financijska situacija na prvi dan nove godine postavlja ton za ostatak godine. Potrudite se podmiriti sve dugove prije ponoći i pobrinite se da u novčaniku imate barem nešto novca kako biste prizvali financijsko blagostanje.

5. Ne posuđujte novac. Posuđivanje novca ili drugih vrijednih stvari na Novu godinu simbolizira financijski odljev. Vjeruje se da ćete, ako to učinite, cijelu godinu "davati" i da će vam novac neprestano izmicati iz ruku.

6. Ne započinjite godinu s praznim ormarićima. Prazan hladnjak i kuhinjski ormarići na Novu godinu smatraju se lošim znakom koji nagovještava nestašicu i siromaštvo. Prije dočeka napunite smočnicu i hladnjak kako biste simbolično osigurali obilje hrane i resursa tijekom cijele godine.

Jelovnik za sreću: Što izbjegavati?

Osim što se preporučuje jesti određenu hranu za sreću, poput svinjetine koja ruje prema naprijed ili leće koja podsjeća na kovanice, postoje i namirnice koje je mudro izbjegavati.

7. Ne jedite piletinu i drugu perad. Piletina i ostale ptice imaju krila, pa praznovjerje kaže da bi vaša sreća mogla jednostavno "odletjeti" ako ih jedete na Novu godinu.

Također, kokoši čeprkaju unatrag, što se povezuje s osvrtanjem na prošlost i nedostatkom napretka.

8. Ne jedite jastoge i rakove. Iako se smatraju delikatesom, jastozi, rakovi i drugi slični plodovi mora kreću se unatrag ili postrance.

Zbog toga se vjeruje da njihova konzumacija na početku godine može donijeti nazadovanje, prepreke i stagnaciju umjesto željenog napretka.

Foto: Shutterstock

Osobna njega i male životne navike

Čak i naizgled bezazlene radnje poput šišanja ili plakanja imaju svoje mjesto u novogodišnjim praznovjerjima.

9. Ne šišajte i ne perite kosu. U kineskoj tradiciji, izgovor riječi za kosu (发, fa) isti je kao i za riječ koja znači "postati bogat" (发财, facai). Stoga se pranje ili šišanje kose na Novu godinu tumači kao "ispiranje" ili "odsijecanje" bogatstva i sreće.

10. Ne plačite. Iako doček može biti emotivan, pokušajte izbjeći suze. Vjeruje se da plakanje na prvi dan nove godine postavlja tužan ton za mjesece koji slijede i priziva godinu ispunjenu tugom.

11. Ne razbijajte posuđe. Slomljeno staklo ili porculan simbolizira lošu sreću, prekid odnosa ili novčane gubitke. Ako se ipak dogodi nezgoda, u nekim kulturama postoji običaj da se krhotine odmah zamotaju u crveni papir uz izgovaranje riječi koje prizivaju sigurnost i cjelovitost.

12. Ne započinjite ozbiljne radne projekte. Prvi dan nove godine trebao bi biti posvećen odmoru, obitelji i planiranju, a ne teškom radu. Prema brojnim praznovjerjima, započinjanje zahtjevnog posla na samom početku godine može značiti da ćete se mučiti i teško raditi tijekom cijele godine.