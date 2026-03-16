Napetost na granici NATO-a: Ovoj europskoj zemlji prijeti ukrajinski scenarij?

Posljednjih se tjedana pojavila propagandna kampanja usmjerena protiv Estonija, članice NATO koja graniči s Rusija. Kako piše Bild, na ruskim kanalima sve se češće promovira ideja proglašenja takozvane "Narodne Republike Narva".

Narva je grad na istoku Estonije s oko 50.000 stanovnika, a estonski obavještajni krugovi smatraju da bi kampanja mogla biti pokušaj destabilizacije regije. Upozoravaju i na sličnosti s događajima koji su prethodili ruskoj intervenciji u Ukrajina 2014. godine.

Od početka ožujka na platformama poput Telegram i VKontakte šire se poruke sa sloganima poput "Rusi, nismo sami!" i "Od Narve do Püssija proteže se ruska zemlja". Uz to se dijele karte i zastave navodne republike te poziva na "zajedničko djelovanje".

Već viđen scenarij 2014. godine

Glasnogovornica estonske sigurnosne policije Marta Tuule poručila je da je riječ o dezinformacijskoj kampanji čiji je cilj izazvati zbunjenost i narušiti društvenu koheziju. Naglasila je kako su slične metode već korištene u Estoniji i drugim državama te upozorila da sudjelovanje u takvim aktivnostima može imati kaznene posljedice.

Izvor iz estonskih obavještajnih krugova za Bild je rekao da nije slučajno što se kampanja pojavljuje upravo sada, dok je međunarodna pozornost usmjerena na krizu oko Iran.

Prema njegovim riječima, još nije jasno koji je krajnji cilj ove propagande, ali se ne može isključiti scenarij pripreme destabilizacije po modelu koji je viđen u Ukrajini 2014. godine.

