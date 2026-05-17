FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISTRAGA U TIJEKU /

Strava u Kaliforniji: Maloljetni vozač se zabio u gomilu, najmanje troje mrtvih

Strava u Kaliforniji: Maloljetni vozač se zabio u gomilu, najmanje troje mrtvih
×
Foto: Ilustracija/Matt Gush/Alamy/Profimedia

Tri su osobe poginule, a nekoliko ih je ozlijeđeno nakon što se vozač u subotu kasno navečer u Oaklandu u Kaliforniji zabio u više automobila i pješaka

17.5.2026.
15:13
danas.hr
Ilustracija/Matt Gush/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Tri su osobe poginule, a nekoliko ih je ozlijeđeno nakon što se vozač u subotu kasno navečer u Oaklandu u Kaliforniji zabio u više automobila i pješaka, priopćile su vlasti, javlja AP.

Nesreća se dogodila nešto nakon 23 sata po lokalnom vremenu. Tri su osobe poginule na licu mjesta proglašene mrtvima, dok ih je petero ozlijeđeno, priopćila je vatrogasna postrojba Oaklanda. Dvoje ozlijeđenih je u kritičnom stanju. Vozač koji je sudjelovao u nesreći također je ozlijeđen, iako su službenici te ozljede opisali kao lakše.

Vlasti nisu odmah objavile dodatne detalje o tome što je dovelo do nesreće, a identitet vozača nije javno objavljen. Nesreća je još uvijek pod istragom, rekli su dužnosnici.

 

Maloljetnik skrivio nesreću?

DailyMail piše kako se radi o maloljetnom vozaču.

Automobil je najprije udario u drugo parkirano vozilo, a zatim se popeo na nogostup i udario skupinu ljudi ispred trgovine na raskrižju 85. avenije i Međunarodnog bulevara, priopćili su predstavnici vlasti za "East Bay Times".

Vozač je pokušao pobjeći s mjesta nesreće, ali su ga građani zadržali do dolaska policije, naveli su dužnosnici.

Sad
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike