Strava u Kaliforniji: Maloljetni vozač se zabio u gomilu, najmanje troje mrtvih

Tri su osobe poginule, a nekoliko ih je ozlijeđeno nakon što se vozač u subotu kasno navečer u Oaklandu u Kaliforniji zabio u više automobila i pješaka, priopćile su vlasti, javlja AP.

Nesreća se dogodila nešto nakon 23 sata po lokalnom vremenu. Tri su osobe poginule na licu mjesta proglašene mrtvima, dok ih je petero ozlijeđeno, priopćila je vatrogasna postrojba Oaklanda. Dvoje ozlijeđenih je u kritičnom stanju. Vozač koji je sudjelovao u nesreći također je ozlijeđen, iako su službenici te ozljede opisali kao lakše.

Vlasti nisu odmah objavile dodatne detalje o tome što je dovelo do nesreće, a identitet vozača nije javno objavljen. Nesreća je još uvijek pod istragom, rekli su dužnosnici.

Maloljetnik skrivio nesreću?

DailyMail piše kako se radi o maloljetnom vozaču.

Automobil je najprije udario u drugo parkirano vozilo, a zatim se popeo na nogostup i udario skupinu ljudi ispred trgovine na raskrižju 85. avenije i Međunarodnog bulevara, priopćili su predstavnici vlasti za "East Bay Times".

Vozač je pokušao pobjeći s mjesta nesreće, ali su ga građani zadržali do dolaska policije, naveli su dužnosnici.